ATE le pide a Kicillof que cobre más impuestos al campo y countries para aumentar salarios

En pleno conflicto salarial, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la provincia de Buenos Aires formalizó una particular sugerencia al gobernador Axel Kicillof, a fin de que otorgue un aumento salarial que permita recomponer el salario de los trabajadores de la administración pública.

Al solicitar una nueva convocatoria a paritarias, ATE advirtió que “la inflación no deja de ser sostenida”, y expuso las consecuencias del modelo económico de Javier Milei.

“Desde diciembre de 2023 hasta el mes de febrero de 2026 los trabajadores vieron incrementada su canasta de servicios públicos en el AMBA en un 593 %, mientras que el nivel general de precios lo hizo en 200 %”, puntualizó la entidad.

Acto seguido, y en un tiro por elevación a Kicillof, el sindicato manifestó que “deben pensarse iniciativas de cara a la apropiación de mayores niveles de renta de los que más tienen en nuestro territorio provincial”.

La propuesta concreta del gremio estatal fue “aumentar el impuesto inmobiliario rural, el cobro adicional para inmuebles dentro barrios cerrados y un impuesto adicional al inmueble urbano ocioso”, como así también “fortalecer el impuesto a la herencia”.