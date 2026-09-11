Con elogios mutuos, Alak recibió a Gray y habló de un “ejemplo de gestión”

El intendente de La Plata, Julio Alak, mantuvo un encuentro este martes con su par de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y compartieron elogios mutuos de gestión.

La reunión tuvo lugar en el Palacio Municipal de la capital provincial, y tomó estado público tras una foto subida por Alak en sus redes sociales.

El jefe comunal platense ponderó la figura de Gray al definirlo como “uno de los dirigentes más prestigiosos de la provincia de Buenos Aires”.

En ese sentido, Alak destacó que Gray “lleva adelante un ejemplo de gestión en su distrito”.

Se trata de un nuevo movimiento de Alak en clave política, luego del encuentro que mantuvo el último lunes con el gobernador Axel Kicillof, en medio de los rumores de ruptura por discrepancias en torno a la futura conducción del peronismo provincial.

Cabe recordar que Gray ha sido sumamente crítico de la conducción de Máximo Kirchner al frente del PJ bonaerense.

En reiteradas oportunidades, el mandamás de Esteban Echeverría objetó la injerencia de La Cámpora dentro del justicialismo.