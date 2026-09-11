Indio Rico consolida su fiesta: Multitud, identidad y un evento que se perfila como emblema

La localidad de Indio Rico volvió a vivir una noche histórica. La nueva edición de la Fiesta del Cordero al Disco no solo convocó a una multitud —muy superior a la de años anteriores— sino que reafirmó un proceso de crecimiento que combina gastronomía, espectáculos y participación comunitaria, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario regional.

En diálogo con ANDigital, la directora de Turismo, Marianela Strazzere, no ocultó su satisfacción por los resultados: “Estamos súper contentos. Los comentarios de la gente, tanto en persona como en redes sociales, han sido muy favorables. Creíamos que iba a ir más gente que otros años, pero la verdad es que me sorprendió: hubo muchísima más gente que el año pasado”.

Si bien aún no se realizó el balance oficial, las estimaciones preliminares hablan de una concurrencia cercana a las 5 mil personas, un número significativo para una localidad de alrededor de mil habitantes.

Una fiesta que crece con el pueblo

Uno de los aspectos más destacados por la funcionaria fue el trabajo conjunto que hace posible el evento. “Desde la Delegación Municipal —encabezada por Laura Plaza y su equipo— hasta las instituciones locales, pasando por la cooperativa eléctrica y el personal afectado a la organización, todos cumplen un rol clave”, puntualizó.

Según enumeró Strazzere, este año, incluso, se sumaron nuevas entidades como la parroquia y el Centro de Jubilados, cuyos integrantes lograron resultados económicos positivos, “algo fundamental para el sostenimiento de sus actividades durante el año”.

“Es admirable el trabajo de las instituciones. Participan sociales, culturales, deportivas y religiosas, todos por un bien común: mostrar su pueblo y generar ingresos para sostener sus espacios”, remarcó Strazzere.

Secuencia de una noche multitudinaria

La fiesta comenzó alrededor de las 19 con los espectáculos en el escenario principal y se extendió hasta la madrugada, con una programación que combinó artistas locales y regionales.

El arranque estuvo a cargo de Juan Cruz Urban, quien logró que público de todas las edades colmara la pista de baile. Luego se presentaron la Peña del Fogón de los Gauchos y la Peña de Copetonas, seguidas por el show de Cautivos.

Uno de los momentos especiales fue el debut en el escenario mayor de la banda local “Los Sin Recetas y las Automedicadas”, integrada por alumnos de la Escuela Municipal de Música.

El cierre artístico estuvo a cargo de Kaiser Caravella, banda proveniente de Bahía Blanca que recibió muy buenos comentarios del público, seguido por Los Carrizos y el DJ que mantuvo el clima festivo hasta el final.

Turismo regional y movimiento económico

Otro dato relevante fue la procedencia del público. Según se pudo observar, llegaron visitantes desde Bahía Blanca, Punta Alta, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Coronel Suárez, Oriente y distintos puntos de la región, además de turistas que se encontraban vacacionando en la costa y decidieron acercarse al evento.

También se completó el colectivo para trasladar a pringlenses hasta la fiesta, dispuesto desde Coronel Pringles, lo que permitió que vecinos del distrito pudieran participar a un costo accesible y disfrutar de toda la jornada.

De una idea a una posible fiesta identitaria

¿Cuándo nació la Fiesta del Cordero al Disco? Strazzere ilustró que “surgió en 2016, cuando desde la gestión municipal se propuso a la comunidad crear un evento que atrajera visitantes y fortaleciera el sentido de pertenencia local. Un año después, la declaración de Indio Rico como Pueblo Turístico impulsó aún más la iniciativa”.

Por otra parte destacó que “con el paso del tiempo, el crecimiento fue evidente: de unas 900 entradas en la primera edición —realizada dentro de un galpón— a un predio completo en funcionamiento, con patio gastronómico, paseo de artesanos, juegos infantiles y espectáculos al aire libre”.

Para Strazzere, el proceso ya marca un camino claro: “Yo creo que es la fiesta de Pringles. Es una fiesta que atrae al turista, al visitante y también al pringlense. A veces parece que Indio Rico pertenece a otro partido, pero es parte de Pringles, y esta fiesta también abre las puertas para recibir a todos”, reflexionó.

En ese sentido, el evento comienza a posicionarse como una celebración con potencial para transformarse —con el tiempo— en la fiesta que identifique al distrito, sin perder su esencia ni su raíz comunitaria.

El valor invisible: la comunidad

Más allá de los números, la directora de Turismo destacó el espíritu que rodea al encuentro: un ambiente familiar, seguro y de integración generacional, favorecido además por una noche climática ideal.

“El sábado fue una verdadera fiesta. Estas cosas ayudan a seguir pensando y trabajando. Los comentarios de la gente han sido súper positivos y eso es lo más importante”, concluyó.

La postal final dejó algo más que una celebración exitosa: mostró la fuerza de una comunidad organizada que, una vez al año, logra convertir a un pequeño pueblo en el centro de la región. Y en ese camino, la Fiesta del Cordero al Disco parece haber encontrado su destino: crecer hasta convertirse en un símbolo de Coronel Pringles.