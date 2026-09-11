Un nuevo relato salvaje sucedió en las últimas horas en Castelar donde una discusión de tránsito derivó en pelea y terminó con un hombre desmayado tras haber recibido un fierrazo en la cabeza de otro, que lo atacó a traición.

El violento episodio ocurrió en la avenida Vergara, entre José María Gutiérrez y Urdinarrain, de la mencionada localidad de Morón, distrito ubicado en la zona oeste del Conurbano bonaerense, y fueron vecinos quienes captaron la brutal secuencia con sus teléfonos celulares e inmediatamente denunciaron todo a las autoridades.

En las imágenes se observa la pelea, que a priori es de uno contra uno: el conductor de una camioneta Toyota Hilux negra y el de una Fiat Fiorino gris, siendo que el primero portaba un rifle de aire comprimido y el segundo un fierro.

Cuando el de la Toyota avanza sobre el de la Fiorino, y llega hasta la parte trasera de este vehículo, aparece en escena el agresor quien, llave cruz en mano, le asesta un certero golpe en la región parietal derecha del cráneo de la víctima, quien inmediatamente pierde el equilibrio, cae de espaldas al pavimento y ya no se levanta.

🚔 Morón: Una discusión de tránsito terminó con un hombre desmayado tras recibir un fierrazo



🎦 El incidente sucedió en la localidad de Castelar y frente a una escuela primaria. Vecinos captaron la brutal secuencia y se comunicaron con el 911.



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Ese grotesco acto, que naturalmente provocó el sobresalto de los improvisados film-makers, los instó a comunicarse con el 911 y denunciar lo acontecido a las autoridades, por lo que rápidamente acudieron al lugar efectivos de la comisaría de la zona, aprehendieron a los involucrados, secuestraron los elementos y elevaron las correspondientes actuaciones.

El caso recayó en la UFI Nº 5 del Departamento Judicial Morón, a cargo del fiscal Claudio Oviedo, quien inició actuaciones por “lesiones graves” aunque se aguarda saber cuál es la evolución en el estado de salud de la víctima, trasladado a una clínica de Ramos Mejía donde quedó internado y en terapia intensiva tras el artero y conmocionante ataque que le produjo hundimiento de cráneo.

Vale decir que este acto brutal ocurrió a las 15.30 horas de este lunes frente a la Escuela Primaria Nº 5, y que los agresores vestían ropa de la empresa Motic, que vende motores para automatización y tiene su sede en Villa Martelli, en el distrito de Vicente López.

Es importante resaltar que ambos agresores fueron aprehendidos, aunque el golpeador es quien se encuentra en peor situación: quedaría detenido por tentativa de homicidio, lo cual supondría su inmediato traslado a un penal.