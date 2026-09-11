Según el INDEC, la economía creció 4,4 % en 2025

El INDEC informó este martes que la actividad económica creció 3,5% interanual en diciembre y acumuló una suba de 4,4 % en 2025.

Durante el último mes del año pasado, el estimador mensual de actividad económica registró un crecimiento de 3,5 % en la comparación interanual) y de 1,8 % respecto a noviembre.

Con relación a igual mes de 2024, once sectores de actividad que conforman el estimador registraron subas en diciembre. Se destacó Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (32,2 %), impulsado por una “histórica producción de trigo”, tanto en volumen (el máximo de toda la serie) como en rinde promedio (50 % por encima de las últimas 5 campañas).

La actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del estimador, seguida de Intermediación financiera (14,1%).

En tanto, cuatro sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacaron Industria manufacturera (-3,9 %) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3 %).