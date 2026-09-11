El tenista Tomás Etcheverry fue declarado personalidad destacada de la Provincia

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio sanción definitiva a la iniciativa presentada por el senador Marcelo “Chuby” Leguizamón, que había sido aprobada previamente por la Cámara Alta.

La propuesta reconoce los logros deportivos del tenista platense Tomás Etcheverry, destacando no solo su desempeño profesional y su proyección internacional, sino también su compromiso, disciplina y perseverancia a lo largo de su carrera.

Etcheverry se ha consolidado como uno de los máximos exponentes del tenis argentino en la actualidad, representando al país en los torneos más importantes del circuito y posicionándose entre los mejores del ranking mundial. Su crecimiento sostenido es el resultado de años de esfuerzo, entrenamiento constante y una fuerte convicción en sus objetivos.

La iniciativa aprobada subraya especialmente el valor de su ejemplo para las nuevas generaciones.