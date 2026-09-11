La advertencia de Quintela : “Este Gobierno no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, realizó una polémica declaración al referirse al futuro del gobierno de Javier Milei.

“Este Gobierno no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”, afirmó Quintela, en declaraciones a Radio 10.

El mandatario riojano trazó un crudo diagnóstico de la situación social, y analizó: “Si llegamos así, llegamos con un país totalmente destruido, entregado”.

🗣️ La advertencia de Ricardo Quintela : “Este Gobierno no puede llegar al 10 de diciembre de 2027”



👎🏽 El gobernador riojano cuestionó el rumbo económico de Javier Milei y pidió que el peronismo se organice como en 2001.



💬 “Tenemos que asumir esa responsabilidad histórica… pic.twitter.com/kHSjrSDpEV — ANDigital (@ANDigitalOK) February 25, 2026

En ese sentido, advirtió por el perfil entreguista de la administración libertaria: “Guarda con la Patagonia, no vaya a ser cosa que nos enteremos de que se quedaron no solamente con las Malvinas”.

Al ensayar un paralelismo con el fin del gobierno de Fernando De la Rúa, recordó que “en 2001 avanzamos con la reconstrucción de un país que estaba destruido con el ‘que se vayan todos’”.

“Hay sacrificios que valen la pena. Si no, vamos a tener un genocidio social enorme como lo estamos teniendo”, alertó Quintela, y subrayó: “Tenemos que asumir esa responsabilidad histórica rápidamente”.