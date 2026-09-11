Sesionó Diputados: Ecos de la reforma laboral, un provocador tuit de Adorni y el blooper de una legisladora libertaria

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires realizó este martes una sesión extraordinaria, en la antesala del inicio del período legislativo a cargo del gobernador Axel Kicillof.

Sin proyectos de ley, el cuerpo avanzó con una modificación del reglamento interno para crear la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía.

Asimismo, se fusionaron ocho comisiones en cuatro de similar temática, como por ejemplo Adultos mayores y Previsión, Recursos Naturales y Ambiente, etc.

Según pudo saber ANDigital, oficialización se hará por resolución de la Presidencia cuando estén los nombres específicos de las comisiones.

Con encendidos discursos y chicanas entre oficialistas y opositores, el recinto fue caja de resonancia del proyecto de modernización laboral, próximo a convertirse en ley en el Congreso.

Prioridades de los diputados kirchneristas en la provincia de Buenos Aires. Fin. pic.twitter.com/eHK9d75Hp6 — Manuel Adorni (@madorni) February 24, 2026

Al calor de los cruces, hubo un fuerte entredicho entre el jefe de la bancada oficialista, el camporista Facundo Tignanelli, y el libertario Francisco Adorni.

Fue después de que el jefe de Gabinete y hermano del legislador bonaerense, Manuel Adorni, se regodeara en redes sociales de la aprobación de un proyecto para declarar a la localidad de Etcheverry como capital provincial de la carrera de sortijas.

Finalmente, se corroboró que el loque libertario también había acompañado en la votación.

También hubo lugar para un blooper, protagonizado por la diputada libertaria María Fernanda Coitinho. Al hacer uso de la palabra, comenzó a leer de corrido, conducta prohibida por el reglamento interno.

Ante la observación del presidente de la Cámara, Alejandro Dichiara, la legisladora violeta se mostró sorprendida, en un claro de desconocimiento normativo y su alocución terminó de golpe.