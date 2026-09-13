Combaten nuevos focos de origen intencional en Los Alerces

La localización y dispersión de los nuevos focos de incendio que se iniciaron en tres oportunidades durante las últimas 72 horas en el Parque Nacional Los Alerces exponen un origen intencional, según se concluyó durante una reunión convocada por la instancia técnica interinstitucional entre la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Durante el encuentro, encabezado por los titulares de la AFE y la APN, Santiago Hardie y Sergio Álvarez, respectivamente, se trabajó junto al gabinete técnico conjunto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y de la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE) para analizar las circunstancias del inicio de cada incendio y de sus contextos topográficos y meteorológicos.

Dado este escenario de intencionalidad manifiesta, que genera un enorme daño tanto al delicado ecosistema de los bosques patagónicos como a los bienes personales y a la actividad turística regional, se iniciaron las acciones legales correspondientes, convocando a los peritos de la Policía Federal Argentina y fuerzas de seguridad nacionales junto a nuevos recursos técnico-científicos que sumen información a las investigaciones en curso.

Asimismo, se reforzarán las medidas de control y seguridad en las portadas del Parque Nacional Los Alerces, zonas rurales y caminos vecinales, en el marco de un operativo con unidades especiales que recorran poblaciones y monitoreen los desplazamientos de personas ajenas a la comunidad.

Actualmente existen dos incendios en progreso en el Parque Nacional. El incendio Puerto Café, originado por la caída de un rayo en diciembre, se encuentra contenido gracias a los esfuerzos destinados durante los últimos meses en la zona.

En lo que respecta al estado del incendio La Tapera, iniciado el domingo y aún activo, desde el Comando Operativo se informó que no hubo estructuras ni viviendas afectadas durante el avance nocturno del fuego, mientras que a primera hora de hoy se realizó un sobrevuelo con drone para determinar el polígono activo.

De esta manera se pudieron analizar las condiciones de seguridad en las vías de acceso para las cuadrillas de brigadistas que ingresaron al incendio con el apoyo de embarcaciones para su traslado, junto a la maquinaria vial para la apertura de cortafuegos y fajas de contención.

En este contexto, en el Embalse Amutui Quimey y en sectores del Río Grande - Futaleufú cercanos al incendio La Tapera no se permiten los usos náuticos ni las actividades que impliquen presencia de personas en esos espacios, debido al riesgo que conlleva la operación intermitente de medios aéreos con recarga de agua.

Dada la especial circunstancia de uso compartido por parte de vehículos particulares y móviles de emergencia tanto en la Ruta 71 como en la Ruta 259, desde el Comando Operativo, se solicita especial atención a los visitantes para que respeten los límites de velocidad máxima y mantengan el tránsito vehicular en situación de alerta, especialmente cuando se transiten zonas de caminos sinuosos y de cornisa, con el fin de facilitar la prioridad de paso de la flota operativa.