Brecha de precios sin precedentes entre la carne vacuna y porcina

El director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina, Agustín Seijas, afirmó que la brecha de precios entre la carne vacuna y la carne porcina se amplió de manera histórica en Argentina.

“Hoy lo sorprendente es esta brecha tan marcada y tan amplia, porque históricamente la carne vacuna y la carne porcina han tenido diferencias”, pero “hoy estamos hablando de una diferencia, en algunos casos, de hasta un 170 %”, puntualizó.

En declaraciones a Canal E, el dirigente sectorial precisó que “estamos viendo un 140 % de diferencia en las carnicerías. Tenés un pechito a $ 6.700 contra un asado a $ 18.000”.

Según explicó, el contexto responde a “la escasez también del vacuno más la tendencia a la exportación, que lo hace, digamos, más escaso dentro del mostrador”.

Seijas remarcó que el cambio no es solo coyuntural sino estructural: “Es una cultura argentina de consumo de carne vacuna, es una tradición de 200 años que el argentino consume carne vacuna, pero que en los últimos 20 años esa tendencia empezó a cambiar”.

“Pasamos de 3 kilos por habitante al año. Actualmente, digamos, los datos oficiales que cerró la Secretaría de Agricultura el año pasado son casi 19 kilos por habitante al año. Eso es un cambio muy marcado, una tendencia que llegó para quedarse y para seguir ampliando ese cambio de kilos consumidos”, enfatizó Seijas.

Luego ponderó el trabajo del sector, al dar cuenta que “venimos trabajando en lo que es el posicionamiento de la carne porcina, mostrando sus propiedades”.

“Lo mismo que puede hacer con la carne vacuna, lo puede hacer con la carne porcina”, acotó el referente federado.

También puso de relieve que “ha mejorado la genética de los animales hacia una carne mucho más magra. La grasa intramuscular que tiene es saludable, es este 45 % de omega 9”.