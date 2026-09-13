Kicillof: “Este país que nos ofrece Milei es una mierda”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, renovó cuestionamientos al presidente Javier Milei, a quien tachó de “caprichoso, dogmático y destructivo”, en tren de convertir a la Argentina en Perú, donde no existe la clase media.

Tras marcar que el modelo libertario “está fracasado”, subrayó que el ministro de Economía, Luis Caputo, “que nunca usó una pilcha nacional, dice que la industria es ineficiente y cara pero no se dedica a lograr que sea eficiente y barata”.

“Están haciendo una carnicería con toda la industria nacional”, lamentó el mandatario en declaraciones a Cenital.

En igual tono, consignó que “hay una situación que intentaron normalizar. Estamos viviendo un par de exterminio de la industria nacional, y eso porque a uno le toca la responsabilidad de gestión, pero de 22 mil empresas que cerraron en el país hay 6 mil en la Provincia, y 300 mil familias que perdieron ingresos una proporción inmensa está en la Provincia. Son vidas truncas que de un día para el otro se quedan en la calle”.

Kicillof: "Milei es un corso a contramano". pic.twitter.com/FnUTvtidkh — Cenital (@cenitalcom) February 24, 2026

“En el Gobierno parece que lo tienen como permitido: hay una empresa que va a cerrar como fue el caso de Fate y en lugar de intentar evitarlo es como que se festeja. Acá hay destrucción de lo nacional, lo vemos también con el turismo. Es tremendo que lo hagan con cinismo, con frialdad y goce esto de la destrucción. Pero la verdad que esto es evitable: no es esto o nada, y no pasa en ningún lugar del planeta”, fustigó Kicillof.

Luego manifestó que “se está destruyendo capital, es real. Es innecesario y en contramano de lo que pasa en el mundo. Por ejemplo en Estados Unidos están en vereda opuesta, te ponen un arancel de 150 por ciento y acá abrimos importaciones y celebramos perder tejido industrial argentino, y tenemos inversión externa directa negativa, es una calamidad”.

“El lunes que viene tenemos apertura de sesiones. Cuando fue la primera apertura de sesiones la caracterización era clarita, y no dolarizó, no quemó ni destruyó el Banco Central. Nada. El plan económico destruye puestos de trabajo, es apertura importadora con tipo de cambio en donde sale más barato ir a veranear a cualquier lado en lugar que la Costa Atlántica. Creo que vemos un plan sistemático de destrucción de la industria, del empleo, de la ciencia, de la cultura, del cine nacional y de la entrega de soberanía”, enumeró.

Así las cosas, planteó que “esto lo sufre la clase media el empresario PyME y de eso está lleno la provincia de Buenos Aires. Esto es contra la Provincia. Este programa nos lleva a una primarización productiva y una precarización de la vida”.

“ Ellos ahora dicen abiertamente que es un modelo que quiere ser Perú o Panamá, y son países sin clase media con 70 % de informalidad, sin universidad pública y gratuita, no hay ciencia y tecnología de punta”, advirtió el gobernador.

También sostuvo que “estos quieren borrar todo de un plumazo y llevarnos al siglo XIX. Es tremendo”.

"Quieren ser Perú. Son sociedades donde no hay clase media. La diferencia de Argentina con la mayoría de Latinoamérica era que acá había una clase media".



Axel Kicillof opinó sobre el plan económico de Milei: https://t.co/kj22CRctkt pic.twitter.com/ar8vOCXGxF — Cenital (@cenitalcom) February 24, 2026

“Se perdieron 290 mil puestos de trabajo a noviembre pero hay una precarización laboral en camino y ellos lo toman como creación de empleo. Si perdemos 22 mil empresas y cada cuatro minutos un empleo desde que llegó Milei. La gran pregunta es a qué se dedicará esa gente”, acotó.

Finalmente, recordó que “el Gobierno estuvo a 200 palos verdes de quedarse si capacidad de intervención y vino a salvarlos el padrino o promotor Trump. No hay número que les de bien. El consumo está medido por el Banco Provincia y este verano da 25 a 30 % abajo con respecto a 2023 cuando llegó Milei. No hay un número que de bien, es una economía fallida, fracasada”.

Axel Kicillof: "Este país que nos ofrece Milei es una mierda". pic.twitter.com/VrtoMOVdP9 — Cenital (@cenitalcom) February 25, 2026

“Este país que nos ofrece Milei es una mierda. Lo que nos ofrece para adelante es un modelo en donde hay un sector pequeño que le va muy bien y un grueso que no tiene nada y está precarizado”, remató Kicillof.