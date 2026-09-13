Descuentos en La Costa para disfrutar escapadas durante todo marzo

Durante marzo continuará vigente “La Costa Invita”, el programa de beneficios turísticos del Partido de La Costa que ofrece descuentos exclusivos en alojamiento, gastronomía, traslados, actividades, productos regionales y propuestas recreativas en el distrito.

La iniciativa, que tiene curso todo el año y en especial estos meses de diciembre y marzo, previos y posterior a la temporada alta, permite a los interesados acceder de manera gratuita a promociones especiales en establecimientos adheridos, incentivando el consumo en comercios locales y la actividad turística en temporada baja.

En el rubro alojamientos, los beneficios incluyen descuentos de hasta el 25 % en noches utilizando códigos promocionales en páginas web oficiales, promociones 3×2 y 4×5 en estadías, 20 % de descuento abonando en efectivo durante marzo, 15% de descuento general y servicio de blanquería sin cargo en establecimientos adheridos.

En gastronomía, se ofrecen descuentos del 10 % y 20 % abonando en efectivo, promociones como postre de regalo al almorzar de lunes a jueves en locales seleccionados, 2×1 en licuados y obsequios con compras superiores a $ 20.000 en determinados comercios. También se incluyen beneficios combinados en balnearios, con 15 % de descuento en carpas y 10 % en el plato del día abonando en efectivo.

En traslados, se aplica un 20 % de descuento en la compra de pasajes con todos los medios de pago, facilitando el acceso al destino. El programa contempla además beneficios en productos locales, con descuentos que van del 10 % al 20 %, promociones especiales para jubilados con 20 % de descuento, reintegros del 40 % con Cuenta DNI en comercios adheridos, descuentos por pago en efectivo y promociones por compras en cantidad, como 10 % de descuento en media docena o más de alfajores tradicionales, además de beneficios para contingentes.

En parques temáticos se ofrecen promociones 4×3 en entradas, mientras que en cines y teatros se puede acceder a entradas 2×1 en funciones seleccionadas. Los balnearios adheridos brindan 15 % de descuento en carpas abonando en efectivo, válido los días de semana.

El funcionamiento del programa es simple y sin costo. Los interesados deben escanear el código QR disponible en lacosta.tur.ar/lacostainvita o completar el formulario digital para obtener su voucher. Con esa inscripción, además de acceder a los beneficios, participan automáticamente de sorteos durante todo el año.

Cabe destacar que en el acumulado del 1 de diciembre al 23 de febrero, el Partido de La Costa recibió 3.052.600 visitantes, un 2,9 % más que el año pasado en el mismo período. Las estadísticas ratifican al distrito como uno de los principales destinos del país.