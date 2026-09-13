Pistacho, el “oro verde” que conquista la panadería y la pastelería

Cada 26 de febrero se celebra el Día Mundial del Pistacho, una fecha que invita a poner en primer plano a uno de los frutos secos más valorados de la gastronomía global y, al mismo tiempo, a uno de los sabores que hoy marca tendencia en panaderías y pastelerías de todo el mundo.

Con su color inconfundible, su perfil elegante y su versatilidad, el pistacho se consolidó como un ingrediente estrella tanto en recetas clásicas como en creaciones de vanguardia.

El auge del pistacho no es casual. Forma parte de una corriente más amplia que prioriza los sabores inspirados en postres, indulgentes y con notas de frutos secos.

Según el estudio global Taste Tomorrow, el pistacho, el frosting de manteca y el churro se encuentran entre los sabores más populares a escala mundial, reflejando una clara preferencia por perfiles reconfortantes, pero con un giro sofisticado.

En Argentina, donde el apego a lo tradicional sigue siendo fuerte —el 82 % de los consumidores declara preferir sabores clásicos—, el pistacho logró abrirse paso como un ingrediente aspiracional. Su presencia aporta valor, color y una percepción premium que lo vuelve irresistible tanto para el consumidor final como para los profesionales del rubro.

Más allá de su sabor, el pistacho también suma por sus propiedades nutricionales. Es fuente de proteínas vegetales, magnesio, fósforo y potasio, contribuye a regular el colesterol y la presión arterial, ayuda a controlar el peso y tiene un efecto saciante. Además, contiene vitaminas B6, K, E y B1 y es antioxidante. No es casual que sea considerado un “superalimento”, aunque su elevado precio —producto de un cultivo que tarda alrededor de siete años en dar frutos— le haya valido el apodo de “oro verde”.

Su historia también suma mística. Originario de Asia Menor y Occidental, el pistacho es uno de los árboles más antiguos del mundo, mencionado incluso en pasajes bíblicos. De carácter universal, hoy es protagonista de vitrinas, cartas y redes sociales, donde su color verde intenso se traduce en impacto visual y deseo.

En panadería y pastelería, el pistacho encontró un terreno fértil para la innovación. Cremas, rellenos, glaseados, croissants, rolls, tortas, bombones y helados lo incorporan como sabor principal o como complemento de combinaciones cada vez más audaces. La tendencia a la fusión culinaria, identificada también por Puratos, impulsa la mezcla de sabores y culturas: pistacho con durazno, con chocolate, o hasta en bollería preparada con masa madre.

“Este interés por experimentar refleja un consumidor más curioso, dispuesto a probar sabores novedosos sin abandonar del todo lo conocido. La familiaridad sigue siendo un ancla, pero ahora convive con la búsqueda de experiencias nuevas, tanto en sabor como en estética”, puntualiza Sofía Mallaviabarrena, Regional Marketing Manager de Puratos.

Y completa: “El pistacho es el sabor más deseado del momento y los profesionales pueden sumar recetas alineadas con las últimas tendencias y responder a lo que los consumidores están buscando”.

En el Día Mundial del Pistacho, este fruto seco no solo celebra sus beneficios para la salud y su historia milenaria, sino también su presente como protagonista indiscutido de la panadería y la pastelería contemporáneas. Un sabor que llegó para quedarse y que, lejos de ser una moda pasajera, sigue ganando terreno.