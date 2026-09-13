Diplomaturas virtuales de la UNaB con foco en la empleabilidad

La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), a través de su Secretaría de Extensión y Bienestar, abrió la inscripción a cuatro diplomaturas 100 % virtuales orientadas a demandas concretas del territorio: tecnología aplicada (Internet de las Cosas), seguridad y emergencias en el deporte, gestión de medios digitales y relaciones de trabajo.

Con propuestas de fuerte componente práctico, la UNaB apuesta a formar perfiles actualizados, sumar talento a sectores en crecimiento y mejorar la empleabilidad con herramientas listas para aplicar en entornos reales.

Las diplomaturas se destacan por sus enfoques novedosos, el trabajo con casos y prácticas, y una orientación directa a la resolución de problemas del mundo laboral real.

Además, la UNaB sostiene una política de aranceles accesibles y bonificaciones para estudiantes, graduados y docentes de la UNaB; empleados del Municipio de Almirante Brown; y colaboradores de empresas vinculadas al Parque Industrial y la Unión Industrial de Almirante Brown.

---) Internet de las Cosas (IoT) – 120 horas

Cursada virtual los miércoles y viernes de 18 a 20 - Comienza el 25 de marzo.

La UNaB abre la inscripción a una formación clave para los perfiles híbridos que hoy demanda el mercado laboral. La Diplomatura en IoT permite integrar hardware, software y análisis de datos en la nube para crear soluciones inteligentes en sectores estratégicos como la industria, el agro y las ciudades.

🌐 Diplomatura en Internet de las Cosas (IoT). Inscripciones abiertas. Ya está abierta la inscripción. Modalidad: online. Duración: 120 horas. Más información e inscripciones en https://t.co/7EFNkWjVg1 pic.twitter.com/ImyRS3Upr2 — Universidad Nacional Guillermo Brown (@unaboficial) February 18, 2026

Esta propuesta se apoya en un enfoque práctico donde los cursantes trabajan con microcontroladores y plataformas de vanguardia para resolver problemas reales como monitoreo ambiental, automatización de procesos, captura y transformación de datos en indicadores útiles para la toma de decisiones.

Formulario de inscripción: https://goo.su/Cvr7e.

---) Atención de emergencias en campo de juego y deportes – 108 horas

Cursada virtual los martes de 18 a 21 - Comienza el 10 de marzo

Esta diplomatura está destinada a entrenadores, docentes y referentes de clubes y espacios recreativos para fortalecer la seguridad durante la práctica deportiva. El trayecto forma a los participantes como primer respondiente, con herramientas para evaluar lesiones y brindar primeros auxilios de manera eficaz.

🚑 Diplomatura en Atención de Emergencias en el Deporte: formación clave para el campo de juego. Inicia en marzo.

💻 Modalidad online, con clases virtuales sincrónicas y encuentros presenciales.

👉 Más info: https://t.co/zMMgWhembX#UNaB #EmergenciasDeportivas #DeporteSeguro pic.twitter.com/HTlfA4COAt — Universidad Nacional Guillermo Brown (@unaboficial) February 4, 2026

La propuesta responde a la necesidad de profesionalizar la intervención ante situaciones críticas en el ámbito deportivo, desde lesiones leves hasta emergencias que requieren respuestas rápidas y fundamentadas, contribuyendo a la integridad física de deportistas en contextos competitivos y recreativos.

Formulario de inscripción: https://goo.su/eFyPd

---) Gestión de medios digitales – 100 horas

Cursada virtual los martes de 18 a 21 - Comienza el 16 de marzo

Una propuesta orientada a periodistas, emprendedores y estudiantes que busquen liderar proyectos comunicacionales en un ecosistema altamente competitivo. La diplomatura brinda herramientas para transformar ideas en modelos de negocio sustentables, con foco en el streaming, el podcast y las nuevas narrativas.

Esto viene con buenos invitados/as!!

Una mirada de la comunicación que sólo nos permite ofrecer la universidad pública.



👇📱👇📱👇📱 https://t.co/OL18NI20ac — Federico paterno ✍️ (@fedesantaclara) February 4, 2026

El programa se destaca por su enfoque práctico que aborda desde la excelencia técnica como iluminación, planos y sonido, hasta el uso estratégico de Inteligencia Artificial para potenciar la producción de contenidos. También incorpora lectura de métricas y construcción de comunidades digitales activas y participativas.

Formulario de inscripción: https://goo.su/LSb4rS

---) Relaciones de trabajo – 100 horas

Cursada virtual los jueves de 18 a 20:30 - Comienza el 19 de marzo

Esta diplomatura ofrece herramientas prácticas para abordar los desafíos actuales del mundo del trabajo. Orientada a profesionales de Recursos Humanos, delegados y personal de organismos públicos y privados, fortalece capacidades estratégicas para la gestión de conflictos, la negociación colectiva y el manejo de normativas en entornos productivos.

🤝 Diplomatura en Relaciones de Trabajo: claves para comprender y gestionar el mundo laboral

📅 Inicia en marzo

💻 Modalidad online



👉 Más info en:https://t.co/SpSRVeHtLf#DiplomaturaUNaB #RelacionesDeTrabajo #MundoLaboral #Gestión pic.twitter.com/IsAoHjOGrz — Universidad Nacional Guillermo Brown (@unaboficial) February 5, 2026

Con una mirada aplicada al día a día laboral, el trayecto aporta una hoja de ruta técnica para intervenir de manera planificada, integrando cumplimiento normativo con una gestión humana que mejore la sustentabilidad de las organizaciones.

Formulario de inscripción: https://goo.su/YZRnIO

Para más información, los interesados pueden ingresar a https://www.unab.edu.ar/diplomaturas-extension/ o, también, pueden escribir a [email protected].