Aerolíneas Argentinas informó un importante superávit operativo

Aerolíneas Argentinas informó que consolidó el segundo año consecutivo de superávit operativo, además de cerrar todo 2025 sin transferencias del Estado.

“Alcanzamos un superávit operativo de USD 112,7 millones y redujimos la deuda financiera y bancaria en un 41 por ciento”, precisó la línea de bandera.

✈️ 2025: consolidamos el segundo año consecutivo de superávit operativo, y logramos el primer año sin transferencias del Estado. pic.twitter.com/WeppWay2u1 — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) February 25, 2026

Del mismo modo, dieron cuenta que Aerolíneas Argentinas operó “con 83 % de ocupación y con un 99,4 % de cumplimiento de la programación”.

En tanto, adelantaron que se trabaja “en la modernización de la flota”, con miras a incorporar cuatro Airbus A330neo; ocho Boeing 737 MAX 8 y seis Boeing 737 MAX 9, a los fines de “sostener la operación y la conectividad”.

✈️ Rumbo al futuro

Seguimos trabajando en la modernización de la flota, a la que esperamos incorporar 4 Airbus A330neo, 8 Boeing 737 MAX 8 y 6 Boeing 737 MAX 9 para sostener la operación y la conectividad. Vamos a invertir para mejorar nuestra flota actual de largo alcance y… — Aerolíneas Argentinas (@Aerolineas_AR) February 25, 2026

“Vamos a invertir para mejorar nuestra flota actual de largo alcance y ofrecer más y mejores servicios”, completó la compañía.

Al ponderar estos resultados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que “Aerolíneas Argentinas cerró el año 2025 con un superávit operativo de 112,7 millones de dólares y, por primera vez desde su reestatización en 2008, sin recibir un solo peso del Estado”.

Aerolíneas Argentinas cerró el año 2025 con un superávit operativo de 112,7 millones de dólares y, por primera vez desde su reestatización en 2008, sin recibir un solo peso del Estado.



Logró su segundo año consecutivo de superávit y redujo su deuda bancaria y financiera en un… — Manuel Adorni (@madorni) February 25, 2026

“Logró su segundo año consecutivo de superávit y redujo su deuda bancaria y financiera en un 41 por ciento. Atrás quedó el modelo de pérdidas permanentes y subsidios sin límite”, remató el titular de la mesa ministerial.