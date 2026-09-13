Motochorros balearon a repartidor para robarle la moto en Villa Ballester

El ataque armado de cada día en el Gran Buenos Aires esta vez tuvo lugar en Villa Ballester, cuando un repartidor fue víctima de una brutal agresión y robo a manos de dos motochorros.

Los delincuentes lo abordaron en la esquina de Roca y Bolívar de la mencionada localidad del partido de San Martín y le dispararon en la pierna para robarle el vehículo que utiliza para trabajar.

El salvaje hecho ocurrió en la noche del martes, mientras la víctima realizaba la entrega de un pedido a bordo de su motocicleta.

En ese momento, el joven comenzó a ser perseguido por dos motochorros, que dispararon dos veces con la intención de que frenara y poder robarle.

Una de las balas le impactó en la pantorrilla derecha, por lo que tiró la moto a un costado de la calle cuando logró llegar a la esquina, con los delincuentes al acecho.

Sin resistirse y estando herido, huyó como pudo mientras rengueaba e intentaba conseguir ayuda. Las cámaras de seguridad de la cuadra, además de registrar el hecho, también captaron los desesperantes gritos de auxilio del hombre agredido.

🛵 Un repartidor fue baleado en una de sus piernas por delincuentes que le robaron la moto con la que trabajaba en Villa Ballester.



🎦 Una cámara de seguridad de la cuadra captó parcialmente el hecho y cómo la joven víctima corría con dificultades tras ser baleado en busca de… pic.twitter.com/j9ONxLnlkc — ANDigital (@ANDigitalOK) February 25, 2026

Vale mencionar que el muchacho alcanzó a hacer unos metros y recibió asistencia de unos vecinos que escucharon los pedidos de ayuda e incluso le realizaron un torniquete para detener el sangrado.

El repartidor fue internado en un hospital, pero se encuentra fuera de peligro. Por su parte, los delincuentes, que hasta el momento no fueron identificados, escaparon y permanecen prófugos.

“Escuchamos unos estruendos fuertes, yo diría que eran de la moto. Cuando me asomo por la ventana, veo a una moto y un tipo atrás, que vi que lo llamaban. Cuando lo llaman, él sube con un arma y se van para el lado de la villa”, señaló una vecina en declaraciones a TN.

Y cerró: “Están robando mucho, la policía no existe”.

