Hongo Reishi, aliado clave en la misión postverano de recuperación cutánea

El sol, el calor y los cambios bruscos de temperatura son algunos de los factores a los que se enfrenta la piel en el verano y que se manifiestan con signos de cansancio y deshidratación.

La exposición solar prolongada y el contacto con el cloro o la sal son agresiones que afectan directamente la hidratación, evidenciando líneas de expresión y una pérdida de elasticidad que indica que la barrera protectora está debilitada.

Para revertir esto, la podemos alejarnos de los procesos tediosos y enfocarnos en ingredientes que actúen como un “escudo inteligente”, protegiendo la piel frente al daño oxidativo mientras se estimulan los procesos internos de regeneración. No hace falta usar mil productos; se puede regenerar la piel con una rutina breve y consciente.



Después del verano, la prioridad es devolverle a la piel su capacidad de retener agua. Hoy la cosmética global marca una tendencia clara hacia el uso de adaptógenos naturales como el hongo Reishi, un activo milenario que ayuda a fortalecer la barrera cutánea y a neutralizar el estrés generado por el sol y el calor.



El Reishi es especialmente valorado por su riqueza en betaglucanos que son fundamentales para la producción natural de colágeno y mejoran la luminosidad sin necesidad de recargar la piel con múltiples capas que no cubren nuestras necesidades básicas.

Para armar una rutina efectiva que acompañe esta transición, es necesario seguir pasos básicos que limpien, hidraten y protejan. Desde Mundía sugieren mantener la constancia en el cuidado diario para ver resultados reales:



Higiene: Indispensable para limpiar la piel de la polución y elementos nocivos, como restos de filtros solares, sin alterar su equilibrio natural.

Hidratación y reparación: Fundamental para recuperar la suavidad y flexibilidad mediante activos que mejoren la regeneración celular.

Tratamiento intensivo: Es el momento de sumar antioxidantes que ayuden a reducir los efectos negativos de los rayos UV y colaboren en unificar el tono de la piel.

Protección: Durante todo el año se recomienda complementar la rutina con protectores solares naturales de factor alto.



En esta etapa, priorizar fórmulas hipoalergénicas y testeadas dermatológicamente, veganas y libres de parabenos o siliconas resulta clave para acompañar la recuperación sin sumar ingredientes que puedan alterar el equilibrio cutáneo.

A continuación, los recomendados de Mundía para recuperar la piel combinando ciencia y naturaleza:

Sérum de Limpieza de Reishi : Formulado con activos naturales de origen vegetal, este paso esencial ayuda a equilibrar el sebo facial y purificar los poros sin resecar ni agredir la superficie del rostro.

Esencia de Reishi : Bruma hidratante que aporta humedad inmediata y ayuda a mantener el equilibrio cutáneo durante todo el día.

Gotas de Reishi : Este concentrado altamente nutritivo, libre de siliconas y parabenos, utiliza el poder de los betaglucanos para ofrecer una hidratación profunda que ayuda a disminuir el estrés cutáneo y devolver la elasticidad.

Crema hidratante natural de Reishi : Fórmula ultraligera que ayuda a proteger la piel de los daños externos y colabora con la prevención del envejecimiento prematuro. Cruelty Free e hipoalergénica.

Es importante recordar que cada piel tiene necesidades diferentes, por lo que optar por rutinas simples pero cargadas de activos eficaces ayuda a acompañar la evolución natural de cada persona.

