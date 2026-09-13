“Con China no se puede competir”: Pichetto condenó el “letal” modelo

El diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, volvió a hacer hincapié en el “letal” impacto de las políticas aperturistas del Gobierno de Javier Milei.

“La decisión que tomó el Ministerio de Economía de la Nación, liberando de aranceles al aluminio chino, es una represalia dirigida al empresario Madanes, dueño de Aluar”, indicó.

La decisión que tomó el Ministerio de Economía de la Nación, liberando de aranceles al aluminio chino, es una represalia dirigida al empresario Madanes, dueño de Aluar. El Gobierno se da todos los gustos, pero juega con la vida de los trabajadores de Aluar. El aluminio chino… — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) February 23, 2026

Luego planteó que “el Gobierno se da todos los gustos, pero juega con la vida de los trabajadores de Aluar. El aluminio chino tenía un 28 % de arancel para ingresar al país; es suicida abrir las importaciones al 0 % para este producto, porque con China no se puede competir”.

A través de una serie de posteos en redes sociales, dio cuenta que “los síntomas de una apertura indiscriminada son de alta letalidad” pues “todos los días cierra una empresa en la Argentina. No se puede competir contra la lógica depredadora de China, que donde ingresa no deja nada en pie”.

“Hoy cualquier país inteligente aplica aranceles”, recordó el excompañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019.

También mencionó que “cerró una histórica empresa textil: dejó a más de 200 empleados en la calle”.

Hoy cerró una histórica empresa textil: dejó a más de 200 empleados en la calle. Tenía 111 años y su dueño afirmó que no puede competir con la apertura de importaciones de China y otros países ni con el contrabando de ropa en el país. Una más y van… Todo letal.… — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) February 24, 2026

“Tenía 111 años y su dueño afirmó que no puede competir con la apertura de importaciones de China y otros países ni con el contrabando de ropa en el país. Una más y van… Todo letal”, graficó.

Del mismo modo, mencionó a “otra empresa en crisis”, al citar que “Lácteos Verónica está a punto de cerrar; hay 700 puestos de trabajo en riesgo”.

“Mientras tanto, Argentina importa lácteos, quesos y otros productos de distintos lugares. Una más en esta destrucción masiva de la industria”, completó Pichetto.

Otra empresa en crisis.



Lácteos Verónica está a punto de cerrar; hay 700 puestos de trabajo en riesgo. Mientras tanto, Argentina importa lácteos, quesos y otros productos de distintos lugares.



Una más en esta destrucción masiva de la industria.



LETAL.https://t.co/dC2PAoCenc — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) February 25, 2026

Previamente, había señalado que “el cierre en Fate es una alerta roja” y “es el resultado de dejar entrar cualquier cosa sin control ni seguridad”.

“Ya vivimos el esquema de Martínez de Hoz y sabemos cómo termina: con las fábricas vacías. Hay que recuperar la esencia de que gobernar es crear trabajo, no inventar leyes para que sea más fácil cerrar empresas”, alertó.

“Donde entra China no queda nada. Es una economía depredadora que viene a llevarse puesto el trabajo de los argentinos. He presentado leyes para subir los aranceles al 50 %, igual que hace Estados Unidos para defender su producción. No podemos ser los ingenuos que abren todo el mercado mientras el mundo protege su capital”, insistió.

Pedimos al Poder Ejecutivo que informe cuántas empresas estatales chinas recibieron beneficios fiscales por el Convenio de Doble Imposición Argentina - China.



El acuerdo otorga exenciones y alícuotas preferenciales a ciertas instituciones o empresas controladas por China y… pic.twitter.com/B7ZQJ2AeVQ — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) February 22, 2026

Por último, afirmó que “la eliminación de las medidas antidumping sobre el aluminio proveniente de China es una decisión temeraria. La Argentina no puede desproteger sectores estratégicos como el acero y el aluminio, centrales para el desarrollo industrial y el empleo. En un escenario internacional en el que los países defienden con firmeza su producción, la Argentina no puede quedar expuesta por una política de apertura ingenua e irresponsable”.