Con IA en la currícula, arrancaron las clases en la Ciudad

Más de 300 mil alumnos de Inicial y Primaria volvieron a clases en 1.700 escuelas en la Ciudad. El acto inaugural fue una celebración en el mejor de los escenarios: una escuela modelo bilingüe y de tecnología recién terminada y en una zona de Barracas en crecimiento, la Estación Buenos Aires.

La novedad saliente de este año es la integración de la herramienta de Inteligencia Artificial en las escuelas públicas de Primaria. Servirá para explorar, crear, investigar y aprender de manera acompañada, y promover habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y uso responsable de la tecnología.

¡LAS CLASES VAN A COMENZAR!



Inicia el ciclo lectivo 2026: las escuelas de la Ciudad se llenan de estudiantes y docentes para empezar un nuevo año de aprendizaje. Buen comienzo! 🙌🏼 pic.twitter.com/cLz9dZ28dH — Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires (@EducacionBA) February 25, 2026

“Somos la primera Ciudad de Latinoamérica que incorporó la Inteligencia Artificial en el aprendizaje de la secundaria. Y, desde hoy, también vamos a implementarla en todas las escuelas primarias. Eso significa algo enorme: toda una generación va a crecer entendiendo, usando y dominando esta tecnología”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, rodeado de chicos, docentes y familias en la nueva escuela Estación Buenos Aires de Barracas.

Les dio la bienvenida a los 200 chicos de Primaria (la escuela también tiene los tres primeros años del Secundario y suma 400 alumnos en total) y les agradeció a los docentes. Es un hito para el nuevo barrio Estación Buenos Aires, donde ya se mudaron 10 mil vecinos a más de 50 edificios.

“La escuela no puede quedarse mirando desde afuera cómo el mundo cambia. Tiene que preparar a nuestros chicos para ser protagonistas de esa transformación. Por eso, estamos formando a miles de docentes para incorporarla con sentido pedagógico. El futuro no se espera: se construye, y en las escuelas de la Ciudad estamos para liderarlo”, agregó el Jefe de Gobierno, junto a la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel.

La Ciudad de Buenos Aires es pionera en América Latina en la utilización de Inteligencia Artificial: el año pasado se convirtió en la primera jurisdicción del país y de toda Latinoamérica en incorporar IA en escuelas públicas de secundario. Al sumar la Primaria, lo que se busca es garantizar, desde los primeros años de escolaridad, un piso tecnológico común para todos los alumnos que permita reducir brechas digitales y potenciar experiencias de aprendizaje.

La escuela Estación Buenos Aires es bilingüe y Google Reference School, porque se promueve el uso de la tecnología y de la inteligencia artificial y los docentes y chicos cuentan con dispositivos Chromebook, conectividad y formación en el uso de Gemini. El edificio de 3 mil metros cuadrados tiene 17 aulas, SUM, comedor, laboratorios y terrazas verdes. También ofrece turnos con menor carga para deportistas de alto rendimiento, pensados para quienes entrenan en clubes de la zona como Huracán y Barracas, entre otros.

Asimismo, Macri indicó que “la escuela Estación Buenos Aires no es solo un edificio nuevo, es una escuela modelo: bilingüe y tecnológica. Desde primer grado van a tener 16 horas de inglés por semana y van a aprender programación, robótica y pensamiento computacional desde chicos”.

“Y algo fundamental: esta escuela está conectada con universidades y con el mundo del trabajo. Porque la escuela no puede prepararse para un mundo que ya no existe. Tiene que prepararse para el que empieza ahora”, completó.

La primaria funciona con aulas que rompen la idea clásica de la clase cerrada: son flexibles, cada una de ellas cuenta con paneles divisorios que permiten unir hasta tres aulas en una.

En tanto, la secundaria seguirá los lineamientos de la política Secundaria Aprende que es entender que el aula cambió: transformación digital e innovación en la enseñanza y aprendizaje, intensificación en inglés y una estructura basada en laboratorios y talleres. Los alumnos tienen a disposición bibliotecas maker, que combinan libros en papel con dispositivos digitales, tablets e impresoras 3D.

Además, el ciclo lectivo 2026 incorpora el nuevo diseño curricular para el jardín maternal y sala de 3, una actualización pedagógica que responde a los cambios sociales, culturales y tecnológicos. La iniciativa promueve una mirada integral del desarrollo infantil, refuerza el lugar del lenguaje, el juego y la interacción, e incorpora indicadores de logro en Lengua y Matemática para sala de 3. Además, suma una perspectiva socioemocional y propone fortalecer la enseñanza compartida con las familias.

“Tenemos que unirnos, escuela y familias, para poner el aprendizaje y el bienestar de los alumnos en el centro”, dijo Mercedes Miguel, para luego dar cuenta que “el trabajo conjunto entre familias, escuelas y la Ciudad es fundamental para enfrentar el uso problemático de la tecnología y proteger el bienestar socioemocional de niños y adolescentes”.

Los alumnos del nivel Secundario iniciarán las clases el lunes que viene. Las vacaciones de invierno serán desde el 20 hasta el 31 de julio y el final del ciclo lectivo, el 18 de diciembre.

Durante estas vacaciones, la Ciudad terminó 600 obras de renovación en más de 400 escuelas de todos los niveles y modalidades. Es el doble de las que se hicieron en el verano del año pasado. El Plan de Obras de Verano contempló trabajos de mantenimiento preventivo y mejoramiento integral que incluyeron instalaciones sanitarias, eléctricas y termomecánicas, tareas de impermeabilización, renovación de fachadas y solados, entre otras intervenciones clave para garantizar escuelas seguras, funcionales y en condiciones para chicos y maestros.