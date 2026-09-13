Estatales meten presión a Kicillof por un aumento salarial que compense la inflación

Persiste el conflicto salarial en la provincia de Buenos Aires, y en las últimas horas afloró un nuevo pedido al gobierno de Axel Kicillof para que convoque a paritarias.

A través de una nota dirigida al ministro de Trabajo, Walter Correa, la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) solicitó “con carácter urgente” la reanudación de la negociación colectiva.

En la misiva, la FEGEPPBA recordó que la última oferta formulada por el Gobierno provincial resultó “insuficiente” y, en consecuencia, fue rechazada por todo el arco sindical.

“Esta circunstancia imprime a la ya compleja situación económica de los trabajadores, una necesidad aún más extrema de buscar una urgente recomposición acorde a los índices inflacionarios que, a todas luces, evidencian la real subida de los precios de muchos rubros esenciales”, argumentó la entidad gremial.

El planteo de la Federación se suma al de otros sindicatos estatales, a la espera de una nueva instancia para discutir un incremento que recomponga el poder adquisitivo, mientras el conflicto con los docentes y judiciales ya escaló al punto de una medida de fuerza.