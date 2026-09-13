En medio de las controversias por el cierre de empresas y los consecuentes despidos y suspensiones de trabajadores, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, lanzó un preocupante presagio en materia económica.

Luego de participar de una reunión del Grupo de los Seis -agrupa a las organizaciones empresariales más poderosas del país- en Casa Rosada junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Grinman defendió el modelo del presidente Javier pese a las complejidades de la coyuntura.

“No se está atravesando un momento fácil, con señales interesantes en el crecimiento económico, pero también hay otras cuestiones un poquito duras para los distintos sectores”, planeó.

😱 “Algunos vamos a quedar en el camino”, el sincericidio de la Cámara de Comercio



💬 Así lo reconoció el empresario y titular de la entidad Mario Grinman tras reunirse con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Es el precio que tenemos que pagar”, aclaró, y completó: “Este es el… pic.twitter.com/nqWcJVfPv0 — ANDigital (@ANDigitalOK) February 25, 2026

No obstante, reconoció que “este es el camino y estamos dispuestos a apoyarlo con todo el sacrificio que se necesita para salir adelante”.

“Algunos vamos a quedar en el camino, pero ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal”, vaticinó el titular de la Cámara de Comercio.

Y sentenció: “Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, aun cuando no la estemos pasando bien” porque “este es el camino”.