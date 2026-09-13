domingo 13 de septiembre de 2026 - Edición Nº4558

Economía | 25 feb 2026

Disparidad

Las ventas en supermercados crecieron 2 % en 2025, pero se desplomaron en mayoristas

El INDEC informó que el consumo en supermercados mostró un indicador positivo en el totalizado anual, aunque cayó 3 % en diciembre.

Consumo retraído.
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El INDEC dio a conocer este miércoles las encuestas correspondientes a las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas durante diciembre de 2025 y el total anualizado.

Según informó el organismo estadístico, las ventas en supermercados crecieron 0,5 % interanual en el último mes de 2025 y 2,7 % respecto del mes previo.

En tanto, acumularon una suba de 2 % a lo largo del año pasado, cerrando de esta manera con una valoración positiva en cuanto al consumo, pese al rojo del último mes.

Los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron Carnes, con 47,6 %; Alimentos preparados y rotisería, con 34,5 %; Verdulería y frutería, con 33,4 %; e Indumentaria, calzado y textiles para el hogar, con 31,4 %.

Por el contrario, las ventas en autoservicios mayoristas cerraron el 2025, a pesar del indicador positivo del último mes.

Las ventas aumentaron 2,1 % interanual en diciembre, aunque presentaron una caída de 6,8 % a lo largo del año pasado.

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