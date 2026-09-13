Las ventas en supermercados crecieron 2 % en 2025, pero se desplomaron en mayoristas

El INDEC dio a conocer este miércoles las encuestas correspondientes a las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas durante diciembre de 2025 y el total anualizado.

Según informó el organismo estadístico, las ventas en supermercados crecieron 0,5 % interanual en el último mes de 2025 y 2,7 % respecto del mes previo.

En tanto, acumularon una suba de 2 % a lo largo del año pasado, cerrando de esta manera con una valoración positiva en cuanto al consumo, pese al rojo del último mes.

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Las ventas en supermercados crecieron 0,5% interanual en diciembre de 2025 y 2,7% respecto del mes previo. Acumularon una suba de 2% en 2025. https://t.co/m9gXRo7XBK pic.twitter.com/TqhDAdpYWO — INDEC Argentina (@INDECArgentina) February 25, 2026

Los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron Carnes, con 47,6 %; Alimentos preparados y rotisería, con 34,5 %; Verdulería y frutería, con 33,4 %; e Indumentaria, calzado y textiles para el hogar, con 31,4 %.

Por el contrario, las ventas en autoservicios mayoristas cerraron el 2025, a pesar del indicador positivo del último mes.

Las ventas aumentaron 2,1 % interanual en diciembre, aunque presentaron una caída de 6,8 % a lo largo del año pasado.