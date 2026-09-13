Iba en moto, atropelló a una mujer y simuló asistirla, pero finalmente escapó

Un lamentable episodio ocurrió el último martes en el barrio San Carlos, La Plata, donde un motociclista atropelló a una mujer y, pese una actitud inicial de intentar socorrerla, huyó a toda velocidad.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas 137 y 32, y quedó registrado por una cámara de seguridad.

En el video se observa cómo la víctima de 48 años cruza la calle y es impactada por hombre a bordo del ciclomotor, provocándole la fractura de una muñeca.

🛵 Un motociclista atropelló a una mujer en la calle y ambos cayeron al piso, la asistió unos minutos y aprovechó un momento de desatención para huir de la escena.



📍 Todo pasó ayer martes al mediodía en la esquina de las avenidas 137 y 32, en el barrio San Carlos, en La Plata.… pic.twitter.com/tk7LPXSw2T — ANDigital (@ANDigitalOK) February 25, 2026

Ambos cayeron al piso y quedaron tendidos sobre el asfalto. Vecinos se acercaron tras el siniestro pero, tras ponerse de pie y subirse sigilosamente a la moto, escapó.

A partir de las indignantes imágenes, la familia comenzó una intensa búsqueda. “La dejó con golpes y cortes en todo el cuerpo, luego escapó como una rata”, recriminaron desde el entorno de la mujer.

La víctima debió ser trasladada al Hospital Italiano de La Plata, mientras sus familiares aguardan un dato para dar con el hombre que se fugó la forma más cobarde.