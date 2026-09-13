El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola, reiteró este que irán a la Justicia contra la reforma laboral, próxima a convertirse en ley el viernes en el Senado.

“Lo que queda por nosotros es llevar la petición al Poder Judicial para que vea la inconstitucionalidad de la ley”, explicó Sola.

En declaraciones a la prensa, descartó un nuevo paro general y marchar cuando se trate la ley de modernización laboral en la Cámara alta, a diferencia de lo ocurrido en la primera sesión.

⚖️ La CGT ratificó que irá a la Justicia contra la reforma laboral



🏛️ Esto se da en la antesala de la sesión del viernes en el Senado, donde el proyecto de modernización laboral se convertiría en ley.



👷🏽‍♀️👷🏽‍♂️ El triunviro Jorge Sola confirmó que avanzarán para que se declare “la… pic.twitter.com/TSkLCmLCa8 — ANDigital (@ANDigitalOK) February 25, 2026

“Nuestra movilización va a ser el lunes en Plaza Lavalle”, puntualizó el triunviro cegetista.

Además, confirmó que el plan de acción sindical continuará por “la gran caída de puestos de trabajo, la desaparición de PyMEs, el endeudamiento familiar y la caída del poder adquisitivo”.

“Vienen meses muy complicados donde cada gremio tiene que discutir paritarias”, anticipó Sola.

Por último, refutó el relato del Ejecutivo en torno a los precios. “El Gobierno prometió que la inflación iba a ser cero, pero desde mayo del año pasado se ha duplicado”, completó.