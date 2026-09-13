Teresa García fulminó a la mano derecha de Kicillof por quejarse de la conducción del PJ

La interna del peronismo recrudeció en las últimas horas, luego de que el ministro de Gobierno bonaerense y mano derecha de Axel Kicillof, Carlos Bianco, cuestionara la conducción del Partido Justicialista (PJ).

En declaraciones periodísticas, Bianco fue consultado por la situación del PJ, y expresó: “Tenemos que hacer cargo de que somos una fuerza que está en fragmentación, entender eso y construir con todos los sectores”.

“Hay un problema de conducción”, apuntó, en un tiro por elevación a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actual titular del PJ nacional.

Y continuó: “Hay un problema de fragmentación, esto es real, se ve todos los días”.

Lejos de pasar desapercibidos, los dichos de Bianco fueron objetados por la diputada nacional y secretaria del PJ, Teresa García.

“SIN CHISTAR” guarde respetuoso silencio…. Hay miles q hoy se han quedado sin trabajo y sin salud.



P.D: no se si se enteró que la Conducción está presa, proscripta, y con restricción INHUMANA.

Más peronismo por favor.

https://t.co/bgdgPLZWaOhttps://t.co/bgdgPLZWaO — Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) February 25, 2026

“Sin chistar, guarde respetuoso silencio. Hay miles que hoy se han quedado sin trabajo y sin salud”, le enrostró García en redes sociales.

Pero el descargo de la legisladora nacional no terminó allí. “No sé si se enteró que la conducción está presa, proscripta, y con restricción inhumana”, ironizó. Y remató: “Más peronismo por favor”.