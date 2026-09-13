Uno de los rugbiers pidió la anulación de su condena y volver a realizar el juicio

La defensa de Lucas Pertossi presentó este miércoles un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para pedir que se anule su condena de 15 años de prisión por el homicidio de Fernando Báez Sosa.

La solicitud fue presentada por Ignacio Nolfi, defensor ante el Tribunal de Casación bonaerense, quien sostiene que durante el juicio no se garantizó el derecho a una defensa efectiva e independiente para Pertossi.

El argumento central es que todos los acusados tuvieron una defensa común -a cargo del letrado Hugo Tomei-. Para el abogado de Pertossi, existió un conflicto de intereses que limitó su capacidad de contar con una estrategia legal diferenciada y acorde a su grado de participación.

Por consiguiente, la defensa de Pertossi solicitó al máximo tribunal de Justicia que declare nula la sentencia de 15 años de prisión y ordene la realización de un nuevo juicio oral y público.

El planteo actual no niega la existencia del crimen ni su participación en él, sino el desarrollo su defensa legal en el juicio original

Cabe recordar que Pertossi fue uno de los ocho jóvenes juzgados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Recibió 15 años de prisión como “partícipe necesario”.

Si la Corte acepta tratar el recurso, podría revisar el proceso judicial y, eventualmente, ordenar una nueva instancia de juicio.

En la madrugada del 18 de enero de 2020, Fernando Báez Sosa fue asesinado a golpes por un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell.

La brutal golpiza le provocó la muerte por traumatismo craneoencefálico y otras lesiones. El caso conmocionó al país y, tras el juicio realizado en enero de 2023, recibieron condena a prisión perpetua cinco de los agresores, mientras que otros tres fueron sentenciados a 15 años de cárcel –entre ellos, Pertossi-.