Inodoros en el Congreso: “Senadores, no se caguen en el agua”

Activistas de Greenpeace realiza en la mañana de este jueves una acción directa y pacífica sobre las escalinatas del Congreso de la Nación.

Sentados en inodoros, desplegaron el explícito mensaje que remarca la gravedad de la reforma de la Ley de Glaciares que se debatirá en el Senado.

“Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege”, expresó Diego Salas, director de programas de Greenpeace.

Asimismo, dio cuenta que “esta reforma, impulsada por el Gobierno nacional, es regresiva e inconstitucional”.

“De los glaciares y el ambiente periglacial dependen millones de personas, que verán comprometido su acceso al agua, un derecho básico y fundamental amparado por la Constitución Nacional”, acotó el referente.

⚠️ Te mostramos lo que venimos denunciando: para este fin quieren modificar la Ley de Glaciares.



Sobrevolamos una zona de alta montaña en San Juan a la que casi nadie puede llegar.



Lo que vimos no es solo roca y hielo. Son glaciares. Son reservas estratégicas de agua dulce. Es… pic.twitter.com/mWkcDGoj7y — Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) February 25, 2026

Por último, advirtió que “la decisión que tomen hoy los senadores será recordada, tienen la oportunidad histórica de proteger el futuro hídrico del país y esperamos que estén a la altura de esa responsabilidad”.

