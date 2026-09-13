¿Nace una fórmula?: Pichetto y Moreno protagonizan acto peronista

Referentes políticos, sindicales y empresariales participarán de una jornada organizada por el Movimiento Nacional Justicialista, con eje en el “nuevo orden internacional”, que “facilita la producción y el trabajo argentino”.

La cita es este jueves, a las 18 horas, en el marco del encuentro “Doctrina, Industria y Trabajo”, a realizarse en el Abasto Hotel de la Ciudad de Buenos Aires.

Participarán como principales oradores el diputado nacional de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto y el exsecretario de Comercio Interior y líder de Principios y Valores, Guillermo Moreno.

También serán de la partida Horacio Valdez, Marita Velázquez, Gustavo Menéndez, Leonardo Fabre, Esteban ‘Gringo’ Castro, Diego Corvalán y Pablo Challú.

En el marco del nuevo orden internacional, Guillermo Moreno sostuvo que “Argentina tiene una oportunidad concreta para recuperar el trabajo a partir de la reconstrucción de sus complejos industriales, en un escenario que vuelve a priorizar la producción por sobre la especulación”.

“El nuevo orden internacional facilita que la Argentina produzca y trabaje; ahora depende de nosotros recuperar la industria, organizar la economía y poner en el centro al trabajador argentino. Así se recupera el trabajo: con doctrina, industria y decisión política”, completó.