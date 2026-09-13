¡Y dale Pappo, dale dale Pappo!

Luego de su estreno mundial a sala llena en el BAFICI 2025, donde fue señalada por la crítica como una de las grandes revelaciones del festival, la película Algo ha cambiado: un viaje quijotesco al Pappo’s Blues inicia su desembarco nacional de la mano de Km Sur Distribución.

Así, va trazando un mapa que une territorios, memorias y sonidos: impulsado por la demanda del público y su crecimiento orgánico desde Santa Fe —provincia históricamente vinculada a la figura de Pappo, incluso a través de canciones como “Blues de Santa Fe”— hacia las principales salas del país.

El estreno coincide con una fecha cargada de simbolismo: la semana del 10 de marzo, en el marco del Día Nacional del Guitarrista y del aniversario del nacimiento de Norberto ‘Pappo’ Napolitano, figura fundacional del blues y el rock argentino.

Algo ha cambiado no es solo un documental: es una road movie emocional, una travesía quijotesca que rastrea los orígenes del blues en nuestro idioma y tiende un puente cultural entre el sur de Estados Unidos y La Paternal, entre el Mississippi y Buenos Aires.

La película rinde homenaje al legendario organista estadounidense Melvyn ‘Deacon’ Jones, hermano musical de Pappo y figura clave en la historia del blues, construyendo un relato sensible sobre la hermandad, la identidad, la memoria y la música como lenguaje universal.

El proyecto comenzó hace más de una década, cuando Sergio ‘Chapete’ Bonacci Lapalma entrevistó a Deacon y a Pamela Stovall-Hill. Tras el fallecimiento del músico, el director asumió una promesa: llevar su historia de regreso a la Argentina, el país que Deacon soñaba volver a pisar, para reencontrarse con su “blues brother”.

Desde sus primeras proyecciones, el documental se convirtió en un dispositivo de encuentro. En funciones especiales y festivales, fue celebrado por referentes del cine, la música y la cultura.

Zakiya Hooker, hija del mítico John Lee Hooker y participante del film, definió la película como un acto de “justicia poética” y un regreso al hogar emocional. A su vez, figuras como José Celestino Campusano, Alejandro Taranto y Celeste Carballo destacaron su valor histórico, musical y cultural, señalando su potencia como documento vivo del blues argentino.

El estreno en BAFICI marcó también el inicio de una gira artística y cultural que incluyó la visita a la Argentina de Tony ‘TC’ Coleman, histórico baterista de la B.B. King Band, y de Pamela Stovall-Hill, productora del documental y viuda de Deacon Jones.



Ambos participaron en funciones especiales, conciertos y encuentros junto a Los Aerophonics, Gaspar Benegas, Valentina Cook, El Conejo Jolivet y Celeste Carballo, con localidades agotadas en cada presentación, además de workshops y actividades en La Paternal, epicentro simbólico del universo Pappo.

Todo este recorrido fue registrado por José Celestino Campusano para una nueva película, profundizando el cruce entre cine, música, territorio y memoria barrial.

En septiembre de 2025, el documental tuvo su estreno internacional en el Instituto Cervantes de Los Ángeles, como evento de cierre del ciclo Suntracks LA, consolidando su proyección global y su potencia cultural.

Mientras hay nuevas fechas en proceso de confirmación, el film se exhibirá el jueves 12 de marzo en EMAX Cine, Esperanza, Santa Fe y el jueves 19 en el Cine Lorca de la Ciudad de Buenos Aires.

