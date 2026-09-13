Reabrieron las estaciones Plaza Italia y Uruguay del subte

Este martes reabrió la estación Plaza Italia de la Línea D y el día después volvió a funcionar la estación Uruguay de la B. Estuvieron en obra para mejorar el servicio en el marco del Plan de Renovación Integral de la red de subte que lleva adelante la Ciudad.

“Nuestro compromiso es que los usuarios viajen cada vez mejor y para eso no solo es necesario renovar las estaciones y cambiar los coches, también estamos modernizando la infraestructura eléctrica y de señales para que los trenes puedan circular con mayor frecuencia y seguridad”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Abrió Plaza Italia tras las obras de renovación integral.



• Impermeabilización y pintura.

• Revestimiento con placas de aluzinc.

• Recambio total de pisos.

• Nuevas luces led, mobiliario y señalética.



Ya son 16 las estaciones renovadas y 4 más están siendo puestas en valor. pic.twitter.com/pnrxvRjMJ3 — BA Subte (@basubte) February 24, 2026

“Junto con la futura Línea F y la incorporación del TramBus, esto representa un salto de calidad en la movilidad en la Ciudad”, acotó el alcalde, acompañado por el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, y el presidente deSBASE, Javier Ibañez.

De las 48 estaciones incluidas en el plan de restauración, 17 ya fueron renovadas: Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (de la Línea A); Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Uruguay y Carlos Gardel (B); San Martín (C); Plaza Italia, Agüero, Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo (D) y Jujuy (E), junto con paradores del Premetro.

Y tres estaciones del subte están cerradas por obras: Piedras y Congreso, de la Línea A, y Malabia, de la B.

Mañana abre Uruguay completamente renovada y con un homenaje a los teatros de la calle Corrientes.



• Impermeabilización y pintura.

• ⁠Revestimientos metálicos.

• ⁠Recambio total de pisos y cartelería.

• ⁠Nuevas luces led y mobiliario.

• Restauración de murales. pic.twitter.com/4EChr9oYnv — BA Subte (@basubte) February 24, 2026

En tanto, los trabajos continuarán en las estaciones Tribunales (Línea D), Medrano y Gallardo (B), Lavalle e Independencia (C), y General Urquiza y Entre Ríos (E).

En Plaza Italia, en el barrio de Palermo, hubo una transformación total para una mejor circulación, más comodidad y con mayor iluminación. Hubo un recambio total de pisos, se reacondicionaron el hall y los accesos, se cubrieron paredes, zona de escaleras, bóvedas y el techo con placas de recubrimiento metálico resistente a la corrosión: se hizo una doble cubierta que permitirá canalizar el agua y prevenir las filtraciones.

Y al ser una estación con gran valor histórico, expertos en conservación y patrimonio tuvieron a cargo la restauración de ocho murales y la creación de cuatro ventanas históricas de diez metros cada una. Los azulejos del andén en mal estado fueron retirados, restaurados y recolocados.

“Esta reapertura forma parte de un plan para mejorar las estaciones, sumar accesos y nuevas escaleras mecánicas y ascensores para seguir fortaleciendo la red que es una de las principales alternativas de movilidad en la Ciudad”, detalló Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura porteño.

Además de restaurarse por completo, en la estación Uruguay, en el centro porteño, se avanzó con un proyecto de renovación artística alusiva a la calle Corrientes y al esplendor de sus salas teatrales, incluyendo telones, butacas, luminarias tipo marquesinas y candilejas. La instalación busca que los usuarios vivan la misma atmósfera teatral de la zona.

La intervención se hizo a partir de la firma de un convenio con la Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales, de la mano de una de las escenógrafas más prestigiosas de la Ciudad, Mariana Tirantte.

También se realizaron trabajos de pintura e impermeabilización, se colocaron revestimientos metálicos para el tratamiento y prevención de filtraciones, hubo un recambio total de pisos y cartelería, se instalaron nuevas luces led, señalización braille y nuevo mobiliario, como bancos y cestos, y se restauraron cuatro murales en zona del hall de acceso y del andén. En la zona del hall se reordenaron por completo los locales comerciales.

En la Ciudad, el plan de modernización de la red de subtes avanza con obras estratégicas. En la Línea D continúa la ampliación de la cochera en Congreso de Tucumán para reducir los tiempos de mantenimiento y reparación de las formaciones.

Y la Línea B vivirá una transformación histórica con la renovación de la totalidad de las vías y la readecuación del sistema eléctrico a 1.500 voltios mediante ocho nuevas subestaciones, lo que permitirá viajes más rápidos. Este salto tecnológico se completará con la incorporación de 174 coches nuevos con aire acondicionado, actualmente en fabricación, que renovarán la flota por completo.