Justifican los aumentos en el precio de la carne: “Un poco de realidad”

El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (FIFRA), Daniel Urcía, justificó los recientes y venideros aumentos en el precio de la carne, diferenciando entre la vacuna, la de cerdo y el pollo.

“Tenemos un stock de hacienda limitado, que venía en caída, producto de las malas políticas hacia el sector, de la situación climática en algunos años” por lo que “los ganaderos han sido verdaderos sobrevivientes”, contextualizó.

Asimismo, explicó que “cuando se da un ciclo de recuperación de precios que empieza a alentar las inversiones sobre el sector, necesariamente ese stock se tiene que contraer más para poder crecer, porque se empiezan a dejar los animales para ganar más kilos, que eso es más eficiencia en la producción de carne, y se dejan las vaquillonas para futuras madres”.

“Acá el problema grande es justamente las malas políticas y que por eso el stock ganadero no creció a la par del crecimiento de la población. Menos mal que otras carnes como el pollo y como el cerdo sí crecieron, porque si no estaríamos en un verdadero problema”, afirmó el referente sectorial en declaraciones a Radio Mitre.

En igual tono, Urcía remarcó que los precios comenzaron a subir desde noviembre y planteó que “lo que sería el consumo doméstico como los negocios de exportación a estos valores actuales de la hacienda, que son récord histórico, no hay rentabilidad”.

“Vamos a ver esa estabilización, pero efectivamente, los precios al público llegaron para quedarse, y han tenido un fuerte incremento en lo que va del año”, admitió el titular de la FIFRA.

"Convengamos que las últimas dos décadas a la carne no le faltó nada. Desde cierre de exportaciones en el 2005-2006 con Néstor Kirchner, toda la intervención mediante, hasta (Guillermo) Moreno bajando contenedores de los barcos“, recapituló.

“El kirchnerato confundió a la gente. La mesa de los argentinos está muy bien abastecida de proteína animal. Somos el tercer país de mayor consumo en el mundo, y por eso dije que menos mal que tenemos producción de pollo y de cerdo”, sumó el dirigente.

Así las cosas, puso de relieve que “hoy el consumidor tiene una alternativa. La recuperación de precio de la carne trajo un poco realidad al mercado, porque la carne vacuna no puede tener el mismo precio del pollo y del cerdo, porque un kilo de carne demora tres años, un kilo de cerdo, seis meses en producirse y un kilo de pollo sesenta días”.

“Algunas veces, en Argentina, por las distorsiones provocadas, tuvieron todos el mismo precio. La diferenciación de precio entre uno y otro tiene que existir y el consumidor tiene oferta”, sentenció Urcía.