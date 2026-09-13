Despreocupado por el desempleo, Rattazzi se entusiasma con el “país moderno”

El empresario Cristiano Rattazzi se mostró despreocupado por el ingreso masivo de productos chinos y el cierre de empresas argentinas ,ya que en su visión el “mundo cambia” y el presidente Javier Milei lo sabe interpretar.

“La nueva industria está creando nuevos puestos de trabajo, pero no sabés cuántos se crean. Las cosas viejas están automatizadas; lo nuevo tiene creación nueva, inteligencia artificial. En un país que es siete veces más grande que Italia y tiene menos población, ¿puede haber en serio un problema de desempleo?”, exclamó el multimillonario, relativizando el drama de la pérdida de fuentes laborales.

Asimismo, consideró que “hay una cantidad de trabajo para hacer en todo el país enorme, pero es un momento en el cual hay transición de un modelo a otro, lo sabíamos”.

“Es obvio que íbamos a tener problemas, pero rápidamente estamos cambiando a un país moderno”, enfatizó Rattazzi en declaraciones LN+.

Acto seguido, fue categórico: “No tengo mucha confianza en la honestidad del sector público, en ningún lugar del mundo. Siempre he visto que no se hace un buen control. Pero la cantidad que robaron en los últimos 20 años fue algo tremendo, que no se había visto nunca. Alí Babá y los 40 ladrones. Se robaba en todos lados, hasta el agua de los floreros”.

“En este desorden todos trataban de sacar ventaja. Y nadie hizo nada. Estamos frente a una economía que tiene que rehacerse”, analizó el magnate y luego resaltó que “en Europa estamos siendo invadidos por los chinos. Hoy hacen autos de alta calidad y bajo precio, porque tienen un sistema de producción superior”.

“Lo que tenemos que hacer en la Argentina es crear más valor para que la riqueza de la Argentina sea más grande y se pueda repartir mucho más. Lo que hemos hecho hasta ahora es destruir valor por 80 años. Hoy estamos creando valor real”, aseguró el hombre fuerte de Fiat.

De todos modos, reconoció que “el miedo de invertir en la Argentina lo tenés siempre de fondo. El mercado financiero en la Argentina, en relación al de Uruguay o al europeo… En Italia te endeudás al 4 %, en Uruguay al 6 % y acá una empresa chiquita, mínimo, al 9 % en dólares”.

“La moneda fuerte es el dólar. La gente que trabaja en blanco, en dólares, gana el doble de lo que ganaba dos años atrás ¿Cuál es la real moneda? El dólar. Entonces eso de correr atrás de una inflación en pesos… tenemos que terminarla, porque la verdadera moneda es el dólar y el peso es solo una moneda transaccional y para ciertas estadísticas. Esto tiene que cambiar, pero todos se resisten a cambiar”, remató.