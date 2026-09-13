Prohíben el producto “Verrugol”

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) informó que prohibió el uso, la distribución y la comercialización en todo el territorio nacional de la especialidad medicinal identificado como “Verrugol (Nitrato de Plata 95 % y Nitrato de Potasio 5 %)”.

Cabe mencionar que este artículo es comercializado por la firma Laboratorio Fiorano, de Claudio Gambino.

Se trata de un medicamento indicado para la eliminación de callos y verrugas y la medida fue tomada luego de detectar que el mismo no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de la ANMAT.

Por otro lado, tampoco se encuentra codificado en la Farmacopea Argentina, dado que no figura en el Anexo de la Disposición ANMAT 8417/2016.

Vale mencionar que la firma se encuentra habilitada para elaborar productos de farmacopea y de higiene personal, cosméticos y perfumes, aunque no se encuentra habilitada para la elaboración y comercialización de especialidades medicinales.

Así las cosas, “con el objetivo de proteger a la población y prevenir eventuales riesgos sanitarios”, ANMAT dispuso la prohibición del producto en cuestión hasta tanto obtenga las autorizaciones correspondientes.