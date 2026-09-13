Hoy como ayer, a 35 años de “Ácido argentino”

El metal argentino está de festejo. La H No Murió regresa a los escenarios para conmemorar los 35 años de la salida de su disco Ácido argentino y lo hará con una gran gira. El tour comenzará en el Teatro Flores.

Para el viernes 3 de abril quedan a la venta las últimas entradas en tanto que se anunció una nueva función el sábado 4 de abril, con localidades vía Passline.

El espíritu y la música de Hermética, una de las bandas del metal más importantes salidas de Argentina, vuelve a estar presente en los escenarios con este homenaje a un emblemático álbum.

Ácido argentino es el segundo disco de estudio de la banda, el cual fue editado en 1991 y certificado de platino, además de ser el primero de Hermética con ventas masivas que al día de hoy siguen así en forma sostenida.



Tras compartir escenario nuevamente junto a Iron Maiden en sus dos presentaciones en el Estadio Huracán, la banda conformada por Claudio O’Connor (voz), Tano Romano (guitarra), Karlos Cuadrado (bajo) y Javier Rubio (batería) comienza el 2026 con una extensa gira que los llevará a recorrer Argentina, Latinoamérica y Europa.