Un violentísimo hecho de inseguridad en Merlo pudo haber acabado en tragedia de no ser por obra y gracia de Dios: es que dos delincuentes decidieron que era prudente pegarle una criminal patada en la cabeza a un hombre para que no los molestara mientras le robaban.

Todo ocurrió el pasado viernes pasadas las 20.15 horas en las calles Avellaneda y Maipú, pleno centro de este distrito del Conurbano bonaerense oeste, y una cámara de seguridad de la cuadra captó la brutal secuencia.

En las imágenes se ve a dos personas que caminan por la vereda, pero en un momento dado detienen su marcha y se abalanzan sobre un automóvil Peugeot 208 blanco que estaba estacionado y con un hombre dentro, quien se encontraba mirando su teléfono.

🚔 Merlo violento: Ladrones le pegaron una bestial patada en la cabeza para poder robarle



🎦 El brutal hecho sucedió el viernes por la noche, pero las imágenes se conocieron en las últimas horas.



😔 La víctima fue abordada cuando estaba en su auto mirando su teléfono celular.… pic.twitter.com/gXLEbjmQXh — ANDigital (@ANDigitalOK) February 26, 2026

Ante ese avasallamiento, la víctima descendió raudamente del vehículo y posiblemente eso les haya hecho creer a estos malhechores que estaba armado, por lo que corrieron un par de metros pero rápidamente regresaron.

Eso los debe haber enojado y por ende lo más violento estaba por venir: previo a terminar de consumar el robo, uno de los malvivientes tomó del cuello al hombre y lo arrojó con violencia al piso, mientras que el otro decidió que lo ideal era asestarle una patada en la cabeza, la que le provocó la pérdida del conocimiento y quedó desmaydo en el pavimento.

Luego ambos escaparon y por suerte el hombre logró recuperarse, pero indudablemente que el momento vivido fue una pesadilla que no acabará pronto.

Vale decir que ambos asesinos en potencia son intensamente buscados por la policía y por la UFI en turno del Departamento Judicial Morón, aunque al momento no hay nadie detenido y ambos se encuentran prófugos.