Milei volvió a cargar contra “Chatarrín”, “Gomita” y “Lengua floja”

El presidente de la Nación, Javier Milei, apuntó contra los empresarios Paolo Rocca (CEO del Grupo Techint), Javier Madanes Quintanilla (CEO de Fate y Aluar) y Roberto Méndez (CEO de Neumen).

“Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días”, arremetió el mandatario al aludir a Rocca, Madanes Quintanilla y Méndez, respectivamente.

BATALLA CULTURAL

Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de… — Javier Milei (@JMilei) February 26, 2026

A través de un posteo en redes sociales, el líder libertario indicó que “han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”.

En su texto titulado “Batalla cultural”, el Presidente sentenció: “Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un país que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”.

