Política | 26 feb 2026
Vía X
Milei volvió a cargar contra “Chatarrín”, “Gomita” y “Lengua floja”
El Presidente apuntó a los empresarios que “han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien” ¿A quiénes se refiere?
El presidente de la Nación, Javier Milei, apuntó contra los empresarios Paolo Rocca (CEO del Grupo Techint), Javier Madanes Quintanilla (CEO de Fate y Aluar) y Roberto Méndez (CEO de Neumen).
“Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días”, arremetió el mandatario al aludir a Rocca, Madanes Quintanilla y Méndez, respectivamente.
BATALLA CULTURAL— Javier Milei (@JMilei) February 26, 2026
Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de…
A través de un posteo en redes sociales, el líder libertario indicó que “han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”.
En su texto titulado “Batalla cultural”, el Presidente sentenció: “Muchas gracias por este gran aporte al despertar de un país que, pese a estos delincuentes, quiere ser grande nuevamente”.