Godoy advirtió que la reforma laboral “lleva a la Argentina al siglo XIX”

El secretario general de la CTA-Autónoma, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, se refirió a la jornada nacional de lucha de este viernes, en el marco del tratamiento en el Senado de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

✊🏽 JORNADA NACIONAL DE LUCHA



Este 27 de febrero nos movilizamos al Congreso para frenar la reforma laboral de Milei.



📍 10 hs | Salta y Av. de Mayo



Los derechos se defienden en la calle. pic.twitter.com/er5mYnd6vr — CTA Autónoma (@CTAAutonoma) February 24, 2026

“Esta semana el Senado está tratando tres leyes que son reformas constitucionales de facto y que, por lo tanto, son absolutamente inconstitucionales”, expuso, haciendo foco en la reforma laboral, normativa “que lleva a la Argentina al siglo XIX en términos de derechos” de los trabajadores.

“Son 213 artículos, todos contra los trabajadores y contra las trabajadoras. Va a posibilitar una ola de despidos masivos, mayor a la que ya estamos sufriendo”, alertó el dirigente estatal.

En igual tono, consignó que “los patrones ya no van a tener que pagar indemnización; la indemnización la van a pagar los jubilados, porque se va a utilizar fondos del ANSeS para transferirlos a un fondo de asistencia laboral”.

“Van a poder pagar con bonos o con bienes en vez de pagar con sueldos, podrán limitar las paritarias, decidir cuándo se toman las vacaciones y elevar la jornada a 12 horas sin pagar horas extras”, prosiguió Godoy en declaraciones a FM BerissoCiudad.

Ante la eventual aprobación de la ley, adelantó que “vamos a presentar acciones colectivas para que se declare su inconstitucionalidad”, un planteo que se basa en que “el artículo 14 bis establece que el derecho laboral es para defender a los trabajadores, no para agredirlos” y que además “la Constitución consagra el principio de progresividad, es decir, no se puede ir para atrás en derechos”.

Tras marcar que el Gobierno eso “déspota, miserable, cruel y fascista” y a excepción de algunos gobernadores “el resto guardó silencio y mandó a votar esta ley infame”.

“Vamos a unificar y darle continuidad a nuestra lucha en defensa del salario, de los puestos de trabajo y contra la destrucción de la industria nacional”, concluyó el titular de la central sindical.