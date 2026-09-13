domingo 13 de septiembre de 2026 - Edición Nº4558

Gremiales | 26 feb 2026

Retroceso

Godoy advirtió que la reforma laboral “lleva a la Argentina al siglo XIX”

El titular de la CTA-Autónoma inscribió esta ley en el paquete de “reformas constitucionales de facto”. Planteó que “son 213 artículos, todos contra los trabajadores y contra las trabajadoras”.

De vuelta en las calles.
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El secretario general de la CTA-Autónoma, Hugo ‘Cachorro’ Godoy, se refirió a la jornada nacional de lucha de este viernes, en el marco del tratamiento en el Senado de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

“Esta semana el Senado está tratando tres leyes que son reformas constitucionales de facto y que, por lo tanto, son absolutamente inconstitucionales”, expuso, haciendo foco en la reforma laboral, normativa “que lleva a la Argentina al siglo XIX en términos de derechos” de los trabajadores.

“Son 213 artículos, todos contra los trabajadores y contra las trabajadoras. Va a posibilitar una ola de despidos masivos, mayor a la que ya estamos sufriendo”, alertó el dirigente estatal.

En igual tono, consignó que “los patrones ya no van a tener que pagar indemnización; la indemnización la van a pagar los jubilados, porque se va a utilizar fondos del ANSeS para transferirlos a un fondo de asistencia laboral”.

“Van a poder pagar con bonos o con bienes en vez de pagar con sueldos, podrán limitar las paritarias, decidir cuándo se toman las vacaciones y elevar la jornada a 12 horas sin pagar horas extras”, prosiguió Godoy en declaraciones a FM BerissoCiudad.

Ante la eventual aprobación de la ley, adelantó que “vamos a presentar acciones colectivas para que se declare su inconstitucionalidad”, un planteo que se basa en que “el artículo 14 bis establece que el derecho laboral es para defender a los trabajadores, no para agredirlos” y que además “la Constitución consagra el principio de progresividad, es decir, no se puede ir para atrás en derechos”.

Tras marcar que el Gobierno eso “déspota, miserable, cruel y fascista” y a excepción de algunos gobernadores “el resto guardó silencio y mandó a votar esta ley infame”.

Vamos a unificar y darle continuidad a nuestra lucha en defensa del salario, de los puestos de trabajo y contra la destrucción de la industria nacional”, concluyó el titular de la central sindical.

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