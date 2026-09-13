Intendente opositor le reclamó en la cara a Kicillof que prohíba los celulares en cárceles

El gobernador bonaerense Axel Kicillof padeció un desaire durante un acto en San Isidro, donde se aprestaba a entregar móviles policiales y hacer alarde de su política de seguridad.

Antes pronunciar su habitual discurso con críticas al Gobierno nacional, Kicillof debió escuchar la queja en público del intendente anfitrión Ramón Lanús, nucleado en el PRO.

Al hacer uso de la palabra, Lanús le recriminó al mandatario provincial por los reiterados delitos gestados por presos que hacen uso de teléfonos celulares en prisión.

“Hay una banda que venía perpetrando hechos muy violentos en San Isidro, están privados de la libertad. Vemos con mucha indignación que siguen operando desde la cárcel”, apuntó el jefe comunal.

Y continuó: “No podemos tolerar que personas comprometidas en hechos de violencia como los que se vivieron en San Isidro puedan seguir operando desde la cárcel”.

En ese sentido, reivindicó la propuesta del fiscal Patricio Ferrari, quien a mediados de febrero pidió “la prohibición absoluta del uso de celulares y dispositivos con acceso a internet para los más de 40 detenidos vinculados a la organización criminal”.

“Es una oportunidad para adherir al planteo del fiscal adjunto de San Isidro, para que no se les permita seguir utilizando los celulares a personas que se ha probado que siguen perpetrando delitos desde las cárceles”, le reprochó, mientras Kicillof lo miraba atónito con el mate en la mano.