La Corte anuló el sobreseimiento de Jorge Macri por la compra de un departamento en Miami

La Corte Suprema revocó este jueves el sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en una causa por presunto lavado de dinero, tras la compra de un departamento en Miami.

El fallo fue adoptado en mayoría por los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y dos conjueces, mientras que en disidencia votó el ministro Carlos Rosenkrantz.

La decisión anula el cierre de la investigación que habían confirmado tres instancias judiciales anteriores y deja a la Cámara Federal de Casación Penal la obligación de dictar un nuevo pronunciamiento.

La investigación se originó por la compra en 2011 de un departamento en Miami, Estados Unidos, por parte de Jorge Macri, entonces diputado provincial, mediante una sociedad offshore.

La denuncia acusaba que el inmueble estaba valuado en más de US$ 402 mil a través de una sociedad offshore.

Inicialmente, la Justicia había considerado que la operación se justificaba con préstamos bancarios y de terceros, y que los fondos tenían un origen lícito. Este fundamento sustentó el sobreseimiento en primera instancia, ratificado por la Cámara Federal y por la Cámara de Casación Penal.

Para el fiscal de la causa, no se habían investigado en profundidad determinadas pruebas y existirían irregularidades en el origen de los fondos utilizados para la compra, por lo que presentó recursos hasta llegar a la Corte.

Ahora, el sobreseimiento deja de estar firme y la causa regresa a la Cámara Federal de Casación Penal. Cabe recordar que la investigación nació a partir de una causa iniciada tras los Panama Papers y una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).