El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

La Cámara de Senadores de la Nación sancionó este jueves el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE).

La iniciativa cosechó 69 votos afirmativos y 3 votos negativos. “Este acuerdo con la Unión Europea es el resultado de más de 40 años de una estrategia que hoy le traerá al país los mejores resultados en la historia”, aseveró la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

Según su visión, “el comercio aumenta la libertad y esa es nuestra mirada y nuestra filosofía”.

En tanto, el peronista Jorge Capitanich fundamentó el acompañamiento del espacio. “Nuestro bloque acompañará la votación de este tratado con la Unión Europea con observaciones en virtud de la heterogeneidad de impacto que esto significa y, también, creemos que este tipo de acuerdo requiere acompañamiento de medidas complementarias”, precisó.

Se trata de un acuerdo de libre comercio interino que busca eliminar progresivamente aranceles entre el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay) y la Unión Europea.

El voto favorable del Congreso significó la ratificación parlamentaria del tratado comercial firmado entre los dos bloques en enero de 2026 tras más de 25 años de negociaciones.

Tras la sanción, el Gobierno habló de “un hito en la política de inserción internacional de la Argentina”.

Desde Casa Rosada señalaron que el Acuerdo permitirá la eliminación de aranceles para el 92 % de las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea y generará un “impacto significativo para la Argentina, con proyecciones de crecimiento exportador de hasta 122 % en diez años”.

“Sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria e industria se verán especialmente beneficiados”, remarcaron.