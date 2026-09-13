La Justicia citó a indagatoria a un exministro de Vidal: Por qué lo investigan

La jueza federal María Eugenia Capuchetti citó formalmente a indagatoria el 3 de marzo al jefe de Gabinete porteño y exfuncionario bonaerense Gabriel Sánchez Zinny, en el marco de una causa penal que investiga la presunta defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles en tal sentido.

La investigación se centra en el otorgamiento de certificados de crédito fiscal educativo a favor de Toyota Argentina SA, aprovechando el régimen establecido por la Ley 22.317 -régimen de crédito fiscal educativo-.

Según la fiscalía, los créditos habrían sido utilizados para contratar servicios de consultoría y publicidad privada, que no tendrían relación con los fines educativos previstos por la ley.

La acusación sostiene que el dinero dejado de ingresar al fisco, terminó efectivamente en empresas privadas como Grupo Arde SRL, Grupo SI SRL y Blink SRL.

La operatoria se apoyó en la Resolución INET 2/2016 y en el uso de “expedientes especiales” que no pasaron por los registros habituales del organismo, lo que disminuiría la transparencia del proceso.

Además de Sánchez Zinny, otros exfuncionarios bonaerenses vinculados al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) entre 2016 y 2017, fueron citados a indagatoria en el mismo expediente.

El pedido había sido formulado por la Fiscalía Federal N°12, a cargo de María Alejandra Mangano.

Cabe recordar que Sánchez Zinny fue director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal.

Asumió en 2017, en reemplazo de Alejandro Finocchiaro, y estuvo al frente del área hasta diciembre de 2019, cuando terminó el mandato de Vidal.