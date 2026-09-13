Los judiciales también para el lunes 2 marzo y Kicillof suma otro foco de conflicto

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) anunció un paro el lunes 2 de marzo, que coincidirá con la medida de fuerza lanzada por los docentes en el inicio del ciclo lectivo.

La entidad confirmó que la huelga será “total”. Es decir, “sin presencialidad y sin teletrabajo” en los 20 departamentos judiciales de la provincia.

“Los judiciales bonaerenses estamos atravesando, producto de la profunda crisis económica que se vive en el país, un momento de extrema complejidad, con una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo de los salarios”, advirtieron los judiciales.

En ese sentido, explicaron que la medida se adopta en reclamo de una “propuesta salarial superadora”, que permita equiparar los salarios a la inflación de 2026 y recuperar la pérdida registrada durante 2025.