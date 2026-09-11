El Senado bonaerense definió autoridades en sesión preparatoria

La vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, presidió la sesión preparatoria, donde se designaron los senadores y senadores que estarán al frente de las vicepresidencias de la Cámara Alta.

La vicepresidencia primera será un cargo del senador Mario Ishii; la vicepresidencia segunda será de Ayelén Durán; la vicepresidencia tercera será ocupada por Gonzalo Cabezas; la vicepresidencia cuarta estará a cargo de Valeria Arata; para la vicepresidencia quinta fue designado Alex Campbell; y Germán Lago queda al frente de la sexta vicepresidencia.

🏛️El Senado definió a sus autoridades:



Vicepresidente Primero: Mario ishii



Vicepresidenta Segunda: Ayelén Durán



Vicepresidente Tercero: Gonzalo Cabezas



Vicepresidente Cuarta: Valeria Arata



Vicepresidente Quinto: Alex Campbell



Vicepresidente sexto: German Lago — Senado BA (@Senado_BA) February 27, 2026

Durante la sesión, la presidenta de la Cámara, Verónica Magario, les tomó juramento a las senadoras Roxana Alejandra López y Marisa Pirillo. Los flamantes integrantes del cuerpo reemplazan a Gabriel Katopodis y Diego Valenzuela, respectivamente, quienes se encuentran de licencia.

Posteriormente, se aprobó la moción para designar a Mariano Ríos Ordoñez como nuevo secretario legislativo de la Cámara. El flamante funcionario reemplazará a Luis Lata, quien falleció el mes pasado.

Por otro lado, se permitió la renuncia del pro secretario administrativo Martín Di Bella, y en su reemplazó juró el senador mandato cumplido, Gustavo Soos.

De este modo, el Senado bonaerense logró ocupar todos los cargos de cara al inicio de un nuevo ciclo ordinario de sesiones, que será inaugurado este lunes 2 de marzo por el gobernador Axel Kicillof.

Al inicio de la sesión preparatoria, el cuerpo recordó al exsecretario legislativo del Senado bonaerense, Luis Lata, quien falleció semanas atrás.

La vicegobernadora bonaerense Verónica Magario expresó sentidas palabras de afecto y pidió un minuto de aplausos a los integrantes del cuerpo, quienes honraron al histórico dirigente del peronismo de La Matanza.