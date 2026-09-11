La Plata recupera su emblemático Teatro del Lago: obras en marcha

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de La Plata, Julio Alak, encabezaron este jueves el inicio de las obras de restauración y renovación integral del Anfiteatro Martín Fierro – Teatro del Lago. Fue junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; y el director ejecutivo y artístico del anfiteatro, Tristán Bauer.

En ese marco, Kicillof afirmó que “esta obra tiene un significado simbólico muy grande: estamos recuperando cultura, patrimonio y una parte importantísima de la historia de nuestra provincia para todos los bonaerenses”.

“En la ciudad capital, además de llevar adelante grandes inversiones en infraestructura para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, avanzamos con este proyecto: esto también forma parte de nuestra identidad y de nuestro futuro”, agregó.



Asimismo, dio cuenta que “al Gobierno nacional no le interesa la cultura, los teatros ni el bienestar de los argentinos: solo aplica su receta de abandono para el pueblo y de asfixia presupuestaria para nuestra provincia”.

Hoy iniciamos la restauración integral del Teatro del Lago



Vivimos en una época en la que a algunos pocos les sirve profundizar el híperindividualismo y la deshumanización.



Cada uno con su algoritmo, aislado, profundizando prejuicios, odio y miedo. Sin que importe el de al… pic.twitter.com/t1rlpm2gf1 — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) February 26, 2026

“Por eso, en este contexto tan adverso, iniciar este tipo de trabajos vale el doble: esta obra es para el pueblo y se hace gracias al pueblo”, sentenció.

Por su parte, Alak expresó que “estamos dando inicio al renacimiento de uno de los templos culturales más grandes de la Argentina y de Latinoamérica: este espacio supo ser uno de los primeros teatros al aire libre de la región”.

En un contexto nacional adverso, sostener estas obras requiere el doble de esfuerzo y coordinación. Y ese trabajo tiene un sentido claro: defender la dignidad de nuestra provincia y el derecho a tener espacios que representan nuestra identidad.



¡Esta obra es para el pueblo y se… pic.twitter.com/w7e04F95Qa — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 26, 2026

“La nueva etapa que iniciará el Teatro del Lago es posible gracias a un Estado provincial que avanza con la obra pública en La Plata y en toda la provincia de Buenos Aires, a pesar de las trabas que pone el Gobierno nacional”, exclamó.

Mediante una inversión de $ 8.341 millones, la obra contempla la intervención interior de los edificios en todas sus áreas ―escenario, camarines y oficinas―, la restauración de la envolvente del pórtico de acceso en el edificio histórico y la recuperación total del sector de plateas y pérgolas laterales. Además, se incorporará un museo de sitio, se construirá un café-bar y se pondrán en valor los puentes de conexión exteriores, entre otros trabajos.

¡Comienza la recuperación del Teatro del Lago de La Plata! 🎭✨



La restauración integral del Anfiteatro “Martín Fierro” busca devolverle vida a un espacio emblemático de la ciudad capital y ponerlo en valor para que sea nuevamente un escenario de cultura, encuentro y disfrute en… pic.twitter.com/MVZfbHyGX5 — Gobierno PBA (@BAProvincia) February 26, 2026

El proyecto, ejecutado de manera conjunta entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Instituto Cultural y la Municipalidad de La Plata, busca recuperar y preservar un espacio histórico de la ciudad ―cerrado desde hace 13 años―, devolviéndole su identidad y fomentando la cultura, el esparcimiento y el turismo.

Durante la jornada, la Orquesta Estable del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino entonó el fragmento sinfónico central de la obra El Murciélago, de Johann Strauss.