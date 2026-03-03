Gámez: “Macri fue algo bien perverso para el fútbol argentino”

El expresidente de Vélez Sarsfield, Raúl Gámez, dio cuenta del gravoso legado de Mauricio Macri en la dirigencia futbolística.

“Tuve juicio porque le dije sinvergüenza, una palabra suave, lo que decía mi abuela… Él iba a AFA y pretendía que Boca tenga ventajas, lo encaró mal”, recordó ‘Pistola’ en diálogo con el periodista Fercho Domínguez en el living de NewsDigitales.

En tren de argumentaciones, el exsecretario de selecciones nacional hizo foco en las estratagemas de Macri: “Primero el intento de las sociedades anónimas, donde sacó solo un voto, el de él, lo defendió a ultranza”.

“Tuvo en Brasil con (su secretario de la SIDE, Gustavo) Arribas una oficina de venta de jugadores, con comisiones. El querer sociedades anónimas es para blanquear, le interesa el negocio”, disparó.

Acto seguido, indicó que “Macri fue bien perverso para el fútbol argentino. A Boca lo privatizó, hizo un fondo de inversión que duró un par de años. Lo hizo con Arribas, con (el operador judicial y también expresidente de Boca, Daniel) Angelici… quería incluirlo en la Bolsa de Valores”.

“Quisiera no hablar más de él porque hablaría cosas que viví, que hizo… hay mucha gente que lo defiende, yo les digo que no lo conocen”.

Por último aseveró que “Macri y Angelici hicieron el 38-38” en las elecciones de la AFA, hicieron la “trampa”.