Clonó la web de reconocida juguetería platense y perpetró reiteradas estafas

Una joven de 25 años fue aprehendida este jueves en la localidad de Hudson, partido de Berazategui, en el marco de una causa por estafas reiteradas vinculadas a la clonación de la página web de una reconocida juguetería de la ciudad de La Plata.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Subestación de Policía Departamental de Seguridad La Plata y efectivos de la Comisaría Cuarta –La Loma–, bajo la carátula “allanamiento / estafas reiteradas”, con intervención de la UFIJ N° 3 del Departamento Judicial La Plata.

La investigación se inició hace una semana cuando el comerciante Ramiro Arcidiácono, de 35 años, titular del local Hobby Toys, ubicado en calle 39 entre 24 y 25, denunció haber sido víctima de maniobras fraudulentas realizadas a través de una página ilegal que imitaba su sitio oficial.

Según consta en la denuncia, distintos clientes comenzaron a comunicarse con el comercio para reclamar productos que nunca habían recibido, tras efectuar pagos mediante transferencias o links enviados desde la plataforma apócrifa. Ante la reiteración de los reclamos, el propio damnificado simuló una compra y recibió un enlace de pago, lo que permitió avanzar con tareas investigativas.

A partir del análisis de las cuentas bancarias donde se acreditaban las transferencias, los investigadores lograron identificar a la titular y establecer su domicilio en calle 142 entre 56 A y 57, barrio San Marcos, en Hudson.

Con esos elementos, la fiscalía solicitó una orden de allanamiento que fue otorgada y concretada en las últimas horas, arrojando resultado positivo. En el lugar se procedió a la aprehensión de Dolores Magalí Almaraz, de 25 años, y al secuestro de siete teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, además de varios chips de telefonía que habrían sido utilizados para concretar las maniobras de estafa.

La fiscal interviniente fue notificada del procedimiento e impartió las directivas de rigor respecto a la situación procesal de la imputada y el análisis pericial de los dispositivos incautados.

La causa continúa su curso con el objetivo de determinar la posible existencia de más víctimas y establecer si hubo otras personas involucradas en la operatoria fraudulenta.