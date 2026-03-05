“En contra del bien”, un nuevo enfoque a la violencia de los 70

¿Por qué las masacres las hacen “los buenos”? ¿Qué lleva a una persona a cometer atrocidades en el marco de la acción política? ¿Por qué alguien es capaz de asesinar o torturar en nombre del Bien?

El Bien y el Mal son términos absolutos, pero culturalmente relativos. Nadie cree que hace el Mal, todos (hasta los seres más abyectos) creen que el Bien los guía en sus acciones.

Así, desde Lucifer hasta las Fuerzas del Cielo, desde la Antigüedad hasta nuestro siglo XXI, el recorrido histórico, social, cultural, filosófico y político de estos dos conceptos antagónicos atraviesa la historia de la humanidad, en un fascinante y estremecedor camino.

Entre la filosofía política, la sociología, la divulgación y el análisis, En contra del Bien permite revisar el problema de la relación entre estos dos conceptos y sus derivas. Especialmente esta mirada brinda un nuevo enfoque sobre la violencia de la década del 70 en nuestro país, a cincuenta años del golpe de Estado de 1976.

Hernán Brienza encara un desafío que renueva su escritura, se atreve a presentar, relatar y analizar una serie de escenas y momentos de esta historia que, en su profunda actualidad, nos interpela para poder pensar nuestro presente y proyectar nuestro futuro.

El autor

Hernán Brienza nació en Buenos Aires en 1971. Es politólogo, escritor y periodista. Fue miembro de número del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Iberoamericano Manuel Dorrego.

Fue titular del seminario de grado de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, Cuestiones del Nacionalismo Argentino, y del seminario interdisciplinario Historia del Pensamiento Nacionalista, en la carrera de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Fue titular del Instituto de Capacitación Política hasta 2023.

En la actualidad dicta cursos sobre historia del pensamiento argentino en la Universidad Nacional de las Artes.

En su tarea periodística se destacó como editorialista político del diario Tiempo Argentino y columnista de diferentes programas de Radio Nacional entre 2008 y 2015. Condujo el programa Primera mirada, en Radio América, y el último ciclo de Argentina tiene historia, en Radio Nacional.

Trabajó en los diarios La Prensa, Perfil y Crítica, y en las revistas Tres Puntos y TXT, y colaboró en Ñ, Le Monde Diplomatique, Caras y Caretas y Bacanal, entre otras publicaciones.

Fue docente en la Universidad de Palermo y en TEA. Fue conductor del programa Periodista depuesto y escribe regularmente en la revista Contraeditorial. Escribió las biografías de Alfredo Palacios, John William Cooke, Mario Santucho, Nahuel Moreno, Ernesto Che Guevara, Emiliano Zapata, Camilo Torres y Farabundo Martí para las colecciones Fundadores de la Izquierda Argentina y Fundadores de la Izquierda Latinoamericana.

Es autor de los libros Maldito tú eres. El caso Von Wernich (2003), El loco Dorrego (2007), Los buscadores del Santo Grial en la Argentina (2009), Valientes (2010), Éxodo jujeño (2012), El otro 17 (2012), La democracia de los bárbaros (2013), En el campo las espinas (2014), El Golem de Marechal (2015), Urquiza, el salvaje (2017), La Argentina imaginada (2019), ¿Para qué sirvió el peronismo? (2024), Espejo, el guardián de Evita (2024); El síntoma Milei (2025) y Elogio de la amistad (2025). Además, es autor del libro de poesía La terrible sonrisa del vencido (2020).