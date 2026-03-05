Carrió advierte proyección política de Toviggino: “Puede ser presidente”

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, se refirió a la crisis que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino por la investigación judicial contra sus principales autoridades y habló de un “obsceno” esquema de poder.

En este sentido, se refirió en declaraciones a TN a la proyección política del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, uno de los principales investigados.

“Hay en el fondo, por abajo, que todos se juntan con todos. Hay un entramado. Hay algo obsceno. Estas corporaciones mafiosas, como otras económicas que se han beneficiado eternamente con el país, se sienten impunes”, puntualizó la legisladora con mandato cumplido.

😱 Lilita Carrió advierte proyección política de Pablo Toviggino: “Puede ser presidente”



💬 “Tiene un millón de militantes. Por eso es mejor descubrir que son mafiosos”, expuso la líder de la Coalición Cívica-ARI. También sostuvo que “el Gobierno se mete con todos menos con él”.… pic.twitter.com/eDUgSCOGhj — ANDigital (@ANDigitalOK) February 27, 2026

Y disparó: “(Claudio) Tapia, (Sergio) Massa, (Jorge) D’Onofrio son todos lo mismo en estos negocios”.

“Ahora, guarda. Toviggino tiene dependiendo de él a un millón de chicos que pueden ser militantes. En realidad, a mí me gustó la jugada. Yo miro para adelante. Toviggino, con un buen equipo de estos que construyen presidentes, puede ser presidente. Tiene un millón de militantes. Por eso es mejor descubrir que son mafiosos”, sostuvo.

Y sentenció: “El Gobierno se mete con todos menos con Toviggino porque es Santiago del Estero, que es Gerardo Zamora, a quien le responden senadores y diputados”.