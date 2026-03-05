Entregan nuevo mobiliario a escuelas de Almirante Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que, en articulación con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a días del inicio del ciclo lectivo 2026 está concretando la entrega de 450 mesas y 900 sillas destinadas a instituciones educativas de distintos niveles y modalidades educativas del distrito.

En esta etapa se distribuyeron treinta aulas completas nuevas en establecimientos educativos, cada una integrada por su correspondiente mobiliario escolar, además de escritorios para dependencias administrativas y armarios, con el objetivo de equipar a escuelas primarias, secundarias, técnicas y de educación especial.

Entre los establecimientos alcanzados se encuentran las Escuelas Primarias N° 15 y N° 76 de San José; las Escuelas Secundarias N° 82, N° 73, N° 7 y N° 1 de Glew; las Secundarias N° 34 y N° 71 de Rafael Calzada; y la Escuela Secundaria N° 11 de Adrogué.

También recibieron mobiliario la Escuela Secundaria N° 38 de Burzaco; la Escuela Secundaria N° 33 de Malvinas Argentinas; el Centro de Educación Física N° 56 de Don Orione; y una escuela secundaria de Longchamps.

Desde la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología local indicaron que en los próximos días se continuará avanzando con la entrega de equipamiento escolar en más establecimientos del partido.

“Seguimos llevando equipamiento a las escuelas de distintas modalidades gracias al trabajo y apoyo del Gobierno Provincial, con el objetivo de fortalecer y potenciar nuestra educación pública inclusiva y de calidad”, indicó el diputado provincial Mariano Cascallares.

En ese marco, desde la comuna remarcaron que en los últimos años se llevó adelante el equipamiento integral de los establecimientos educativos del distrito y que, además, se inauguraron 55 nuevas instituciones de todos los niveles y modalidades con el objetivo de potenciar y garantizar el acceso de los vecinos a una educación pública, inclusiva y de calidad.