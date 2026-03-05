“Las catadoras del führer”, una película de Silvio Soldini

El 19 de marzo llega a las salas de nuestro país la película Las catadores del führer (Le assaggiatrici), de Silvio Soldini.

Siete mujeres son obligadas a probar la comida de Adolf Hitler para detectar posible veneno. Entre ellas surgen relaciones de solidaridad y traición en un ambiente de tensión y desconfianza.



Otoño de 1943. Rosa, una joven berlinesa que huye de los bombardeos, se refugia en un pequeño pueblo cercano a la frontera oriental. Allí descubre que en el bosque cercano se encuentra la “Guarida del Lobo”, el cuartel general de Hitler.

Obsesionado con la idea de ser envenenado, el Führer obliga a un grupo de jóvenes mujeres a probar cada uno de sus alimentos antes de que lleguen a su mesa. Rosa es una de ellas.

Cada día, dos veces al día, las mujeres comen bajo la amenaza de una posible muerte. Luego esperan una hora. Si ninguna cae fulminada, el dictador puede almorzar tranquilo.

Entre el miedo y el hambre, nacen alianzas, amistades, rivalidades y pactos secretos.

Rosa, extranjera en ese mundo rural, lucha por ser aceptada. Pero cuando finalmente logra integrarse, un vínculo inesperado con un oficial de las SS la enfrentará a una culpa que la atraviesa por completo.

Basada en la novela Le assaggiatrici de Rosella Postorino e inspirada en la historia real de Margot Wölk, la película retrata la guerra desde un lugar íntimo y profundamente femenino.

El elenco está integrado por Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Emma Falck, Olga von Luckwald, Berit Vander, Kriemhild Hamann, Thea Rasche.

